В России
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вчера, 23:32
Беспилотник ВСУ ударил по спортивному комплексу «Белгород Арена»
"Беспилотниками ВСУ атакованы два социальных объекта в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из БПЛА ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия", — написал он в Telegram-канале.
Из-за удара загорелась кровля "Белгород Арены" — спасатели тушат пожар. У второго соцобъекта повредило фасад и остекление. Информация о последствиях уточняется, отметил Гладков.
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