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Происшествия
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сегодня, 14:02
Двух лебедянцев подозревают в краже денег со счетов жителей шести регионов России
Нелегальную подработку мужчины нашли в мессенджере. В их обязанности входил перевод добытых подельниками денег на указанные счета.
Помогавшие телефонным мошенникам в обналичивании денег мужчины арестованы на время следствия.
«76-летней липчанке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками энергоснабжающей компании, и сообщили о необходимости срочной замены счётчика. Для оформления заявки женщина вместе с супругом продиктовала незнакомцам данные СНИЛС. Потом поступил звонок якобы из МФЦ и женщине сообщили, что через её аккаунт на портале «Госуслуг» оформлены доверенности на продажу квартиры, и поданы заявки на микрокредиты. Женщина направилась в банк, чтобы спасти свои сбережения. Но денег на счёте, в том числе недавно полученной пенсии, не оказалось. Причинённый ущерб составил 425 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УИМВД России по Липецкой области.
Полицейские вышли на след двух участников криминальной схемы. В их машине обнаружили четыре десятка сотовых телефонов, ноутбук, банковские карты и около 800 тысяч рублей.
Как оказалось, нелегальную подработку мужчины нашли в мессенджере. В их обязанности входил перевод добытых подельниками денег на указанные ими расчётные счета. Задержанные вводили в приложения данные банковских карт потерпевших, которые им диктовали кураторы, а затем обналичивали деньги, конвертировали их в криптовалюту и перечисляли на счета «работодателей». Сами дропперы получали от 5 до 8 % от похищенных сумм.
Подозреваемые признали вину и уже возместили ущерб потерпевшей. Их действия квалифицированы как кража с банковского счёта (по пунктам «в», «г» части третьей статьи 158 УК РФ). Их также подозревают в аналогичных преступлениях в других регионах страны: в Тамбове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Самаре, Нефтеюганске. Один из задержанных признался, что провёл около 30 операций по обналичиванию и конвертированию денег.
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