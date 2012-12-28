Из-за аварии на сетях «Квадры» сегодня в первую смену уроки в 68-й школе сократили до 30 минут
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Общество
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40 минут назад
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Из-за аварии на сетях «Квадры» сегодня в первую смену уроки в 68-й школе сократили до 30 минут
Температура в классах упала до 18 градусов.
Как выяснил GOROD48, отопление в школе отсутствует по причине вчерашней аварии на сетях «Квадры». И хотя энергетики оперативно устранили утечку теплоносителя и уже вчера вечером восстановили отопление в районе аварийно-восстановительных работ, в тепловом пункте школы, расположенном в ее подвале, произошел свой порыв.
Сейчас утечка устранена. Через полчаса батареи в школе станут горячими. Но за ночь температура воздуха в классах опустилась до 18 градусов. Этого мало. Поэтому было принято решение сократить продолжительность уроков в первую смену до получаса. К моменту начала занятий во вторую смену в школе должно быть тепло.
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