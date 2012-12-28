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40 минут назад
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Из-за аварии на сетях «Квадры» сегодня в первую смену уроки в 68-й школе сократили до 30 минут

Температура в классах упала до 18 градусов.

«В школе нет отопления, поэтому уроки сегодня по 30 минут. Пусть ребята одеваются потеплее, разрешено не переобуваться», — такие сообщения получили утром родители учеников 68-й школы.

Как выяснил GOROD48, отопление в школе отсутствует по причине вчерашней аварии на сетях «Квадры». И хотя энергетики оперативно устранили утечку теплоносителя и уже вчера вечером восстановили отопление в районе аварийно-восстановительных работ, в тепловом пункте школы, расположенном в ее подвале, произошел свой порыв.

Сейчас утечка устранена. Через полчаса батареи в школе станут горячими. Но за ночь температура воздуха в классах опустилась до 18 градусов. Этого мало. Поэтому было принято решение сократить продолжительность уроков в первую смену до получаса. К моменту начала занятий во вторую смену в школе должно быть тепло.
отопление
школа
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Комментарии (4)

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Сначала новые
местная
18 минут назад
Вчерашнее место порыва летом ремонтировали ...вот так у нас проходит в Липецке подготовка к отопительному сезону((( Благо что нет морозов.
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Лоботрясы
19 минут назад
Любо!
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Р
30 минут назад
Из за квадры и рвк дети вообще не учатся. То отопление то нет холодной воды
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Михалыч
35 минут назад
"Движуха" чтоб не скучали
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