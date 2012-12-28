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Происшествия
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16 минут назад
Липчанин перевёл «специалисту Росфинмониторинга» 380 000 рублей
Накануне в нашем регионе было зарегистрировано четыре случая телефонного мошенничества, все — в Липецке.
— Cобеседник убедил мужчину в необходимости предпринять меры по обеспечению сохранности денежных средств на счёте, и тот перевёл мошенникам через банкомат 380 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
33-летняя женщина через мессенджер получила предложение о дополнительном заработке на маркетплейсе и перевела мошенникам со своей кредитной карты 17 600 рублей.
Ещё у двоих липчан попросили деньги в долг в мессенджере со взломанных аккаунтов: 52-летний мужчина перевёл 59 000 рублей, 47-летний — 58 000 рублей.
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