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16 минут назад

Липчанин перевёл «специалисту Росфинмониторинга» 380 000 рублей

Накануне в нашем регионе было зарегистрировано четыре случая телефонного мошенничества, все — в Липецке.

14 января в полицию пришёл 55-летний липчанин, который с 10 по 13 января общался со «специалистом Росфинмониторинга».

— Cобеседник убедил мужчину в необходимости предпринять меры по обеспечению сохранности денежных средств на счёте, и тот перевёл мошенникам через банкомат 380 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

33-летняя женщина через мессенджер получила предложение о дополнительном заработке на маркетплейсе и перевела мошенникам со своей кредитной карты 17 600 рублей.

Ещё у двоих липчан попросили деньги в долг в мессенджере со взломанных аккаунтов: 52-летний мужчина перевёл 59 000 рублей, 47-летний — 58 000 рублей.
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