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Общество
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сегодня, 13:24
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Школы, выпустившие стобалльников, получат гранты
На них в бюджете области заложены 20 миллионов рублей. Гранты пойдут на развитие школьной инфраструктуры.
Сегодня на комитете по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи главный финансист региона — Вячеслав Щеглеватых, который сейчас исполняет обязанности губернатора, сообщил уточненные параметры областного бюджета-2025. С учетом федеральных трансфертов он увеличился на 17 миллиардов 754 миллионов рублей.
С 1 января 2025 года на 8,4% будет проиндексирована зарплата бюджетников. На эти цели выделены 2,7 миллиарда рублей. МРОТ достигнет отметки 22 440 рублей. Все льготы обещают сохранить.
Более тысячи человек, имеющих статус детей-сирот, должны получить жилье. Впервые школы, выпустившие стобалльников, получат гранты на развитие инфраструктуры. На них в бюджете зарезервированы 20 миллионов рублей. На реконструкцию детского центра «Прометей» область собирается потратить 1 миллиард 288 миллионов рублей. На ремонт библиотек — 24 миллиона рублей. Работникам культуры, которые решат переехать в маленькие населенные пункты, будут выплачивать по миллиону рублей подъемных.
По уточненным данным, доходы областного бюджета в будущем году составят 103 миллиарда 859 миллионов рублей, расходы — 120 миллиардов 968 миллионов рублей, дефицит — 17 миллиардов 108 миллионов рублей. Гасить его планируется за счет бюджетных остатков 2024-го года и коммерческих заимствований. Вячеслав Щеглеватых уточнил, что объем коммерческих заимствований сокращен на 2 миллиарда рублей и сейчас составляет 2,4 миллиарда.
Депутаты забросали главного финансиста региона вопросами. Анатолия Емельянова интересовало, будут ли строить в селах новые Дома культуры. Депутат привел пример деревню Бруслановка, Липецкого округа, где аварийный Дом культуры снесли, но взамен ничего не построили.
Вячеслав Щеглеватых ответил, что этот вопрос без внимания не останется, однако пока средства решено направить на ремонт существующих Домов культуры.
Ларису Ксенофонтову волновало, будут ли благоустраивать другие лагеря, а не только «Прометей». Вячеслав Щеглеватых заверил, что в бюджете выделены ассигнования на восстановление корпусов в детских лагерях. Их перечень уже составлен.
— Что с финансированием новой федеральной программы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, дома которых были признаны такими после 2017 года? Старая программа закончилась, — спросил Анатолий Емельянов.
— Новая программа должна заработать со следующего года. Заявка от Липецкой области направлена, — успокоил депутатов Вячеслав Щеглеватых.
— Когда снесут дома, расселенные по этой программе? — спросила Лариса Ксенофонтова.
— Это полномочия органов местного самоуправления. Они должны не только снести дома, но решить, как в дальнейшем и использовать освободившуюся территорию, — ответил Вячеслав Щеглеватых.
Депутаты снова спросили о будущем Октябрьского моста. Напомним, GOROD48 сообщал, что проектно-сметная документация его новой ветки проходит согласование в госэкспертизе. Предварительно мост обсчитали в шесть миллиардов рублей.
— Источник финансирования проекта будет определен позже, — сказал Вячеслав Щеглеватых.
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