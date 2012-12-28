38-летняя женщина-водитель сбила пенсионерку

За сутки на дорогах области пострадали два человека.



10 декабря в деревне Хмелинец Елецкого района 38-летняя женщина за рулем «Ауди» сбила 65-летнюю пенсионерку. Та получила травмы и была госпитализирована.Еще один человек пострадал в ДТП, которое произошло на дороге Дерновка – Ольховец в том же Елецком районе. Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Госпитализирован 42-летний пассажир «ВАЗа».«11 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1189 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 74.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксирован 901 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщили в Госавтоинспекции.