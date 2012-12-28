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39 минут назад
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Мошенники обманули уже 4,5 тысячи липчан

В числе обманутых — 1011 пенсионеров.

По состоянию на 1 ноября более 4,5 тысячи жителей Липецкой области официально признаны потерпевшими от действий мошенников.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в этом году наибольшее число мошенничеств совершено в Липецке, Ельце, Липецком районе, Грязях и в Усмани. Гораздо реже мошенники обманывали жителей в Воловского, Краснинского, Долгоруковского и Хлевенского района. Жертвами мошенников становятся даже сотрудники правоохранительных структур, банковских организаций — казалось бы, те, кто больше всех осведомлён о способах действия злоумышленников.

Среди жертв мошенников есть и дети. 48 родителей или законных представителей детей в возрасте до 13 лет обратились в полицию с заявлением о мошенничестве (такие случаи были в Липецке, Грязях, Данкове, Ельце, Липецком районе), 16 человек представляли интересы подростков 14-15 лет и 21 человек защищал права подростков 16-17 лет. Также в числе пострадавших от мошенников 1741 человек в возрасте 30-49 лет и 1011 человек старше 60 лет.
90% посредников мошенников — курьеров и дропперов находят. А вот с организаторами не так просто.

Чаще всего телефонные аферисты действуют от имени сотрудников правоохранительных органов, представителей службы безопасности банков и сотовых операторов. Липчанам напоминают: сотрудники силовых ведомств, представители кредитных организаций и иных организаций никогда не просят сообщить им коды из СМС или иную конфиденциальную и личную информацию.

Ещё одна распространенная мошенничества — это псевдоинвестиционные проекты в социальных сетях и мессенджерах. Если человек при поиске финансовых услуг использует VPN или переходит на рекламные предложения от неизвестных аккаунтов в мессенджерах, то он рискует выйти на мошеннические сайты и потерять сбережения. Хотя большая часть мошеннических интернет-ресурсов выявляется и блокируется Банком России. По данным Липецкого отделения Банка России, за 9 месяцев по всей нашей стране был ограничен доступ почти к 12 тысячам интернет-ресурсов.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Сначала новые
zzloyzz
17 минут назад
Из общего числа обманутых всего 25% пенсионеров. Уровень советского образования даёт о себе знать.
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следствие ведут Колобки
26 минут назад
А сколько вообще пойманных мошенников? Думаю, ни одного!
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житель
28 минут назад
И никто их не ловит. Нет смысла.
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