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Происшествия
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21 минуту назад
29-летний закладчик из Твери пытался сбыть 3,5 килограмма наркотиков
Следователями нескольких регионов страны возбуждено 15 уголовных дел.
«В октябре в ходе оперативно-профилактической операции «Канал-Авангард» оперативниками УНК УМВД России по Липецкой области рядом с автомобильной дорогой в районе села Сенцово Липецкого района был задержан 29-летний житель Твери. При осмотре арендованного мужчиной автомобиля «Фольксваген-Поло» под сиденьем и в багажнике обнаружены и изъяты 18 свёртков с синтетическим наркотиком общей массой 885 граммов, предназначенных для распространения в Липецкой области. Также обнаружено 12 сделанных подозреваемым тайников, в которых было более двух килограммов «синтетики». По информации липецких оперативников, сотрудниками наркоконтроля в Воронеже и Коломне Московской области в сделанных подозреваемым тайниках найдено ещё 370 граммов наркотиков», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В общей сложности было изъять почти 3,5 килограмма синтетических наркотиков, которые задержанный планировал сбыть на территории Центрального федерального округа. Следователями нескольких регионов страны возбуждено 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Мужчина арестован на время следствия.
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