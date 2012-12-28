29-летний закладчик из Твери пытался сбыть 3,5 килограмма наркотиков

Следователями нескольких регионов страны возбуждено 15 уголовных дел.

У наркокурьера из Твери и в сделанным им закладках полицейские изъяли 3,5 килограмма синтетических наркотиков.«В октябре в ходе оперативно-профилактической операции «Канал-Авангард» оперативниками УНК УМВД России по Липецкой области рядом с автомобильной дорогой в районе села Сенцово Липецкого района был задержан 29-летний житель Твери. При осмотре арендованного мужчиной автомобиля «Фольксваген-Поло» под сиденьем и в багажнике обнаружены и изъяты 18 свёртков с синтетическим наркотиком общей массой 885 граммов, предназначенных для распространения в Липецкой области. Также обнаружено 12 сделанных подозреваемым тайников, в которых было более двух килограммов «синтетики». По информации липецких оперативников, сотрудниками наркоконтроля в Воронеже и Коломне Московской области в сделанных подозреваемым тайниках найдено ещё 370 граммов наркотиков», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В общей сложности было изъять почти 3,5 килограмма синтетических наркотиков, которые задержанный планировал сбыть на территории Центрального федерального округа. Следователями нескольких регионов страны возбуждено 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.Мужчина арестован на время следствия.