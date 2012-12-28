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На обследование Катящихся камней потратят в три раза меньше денег, чем планировали
Общество
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Общество
125
17 минут назад
1

На обследование Катящихся камней потратят в три раза меньше денег, чем планировали

Управление капитального строительства Липецкой области рассчитало, что обследование недостроенного многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни» будет стоить 59 миллионов 750 тысяч рублей.

Управление капитального строительства Липецкой области провело аукцион на обследование недостроенного спортивного комплекса «Катящиеся камни». В аукционе участвовали три компании. Одна из них снизила начальную цену контракта в три с лишним раза, до 18,5 миллионов рублей.

Победитель аукциона должен провести комплексное обследование технического состояния объекта с научно-техническим сопровождением, чтобы понять, в каком он находится состоянии, и что нужно сделать для его дальнейшей эксплуатации.

Работы надо выполнить до 15 декабря 2024 года.

Напомним, «Катящиеся камни» — амбициозный проект экс-губернатора Олега Королева. Строить спорткомплекс начинала венгерская компания, но из-за санкций стройка замерла до конца 2017 года, когда на объект пришел «Трест «Липецкстро«“. За 2,2 миллиарда рублей трест должен была построить к концу 2019 года лишь один «камень» — ледовую арену с подземным паркингом и уличной парковкой. Но этот контракт не был выполнен. Из-за дороговизны объекта региональные власти заявили о необходимости перепрофилировать комплекс.

В 2021 году, при планировании трехлетнего бюджета области, предполагалась реанимация проекта, правда, не в полном объеме. Тогда предполагалось строительство бассейна, катка, ледовой арены и подземной автостоянки. Еще в 2022 году объект должны били обследовать, а в следующем году — возобновить строительство.
Катящиеся камни
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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
Всё логично
7 минут назад
Один предложил тему, потом обследование, потом проект ( коротко сколько денег списали в карман?). Другой опять на этой теме давай списывать. Когда на же вы нажрётесь?!
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