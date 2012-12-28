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вчера, 22:51
22

Липецкий археолог нашел у себя в огороде молодого лебедя и отнес его на пруд

Юный лебедь учился летать и чуть не дотянул до воды.

Липецкий археолог Роман Смольянинов обнаружил на своем участке в селе Замартынье Добровского района молодого лебедя и отнес его на водоем.

Как рассказал Роман, пруд находится прямо за его участком. На нем живут 10 лебедей. Молодой выводок птиц как раз становится на крыло – юные лебеди учатся летать.

— Вот и не долетел чуток, — рассказал Роман.

«Спасти рядового Нильса», — написал Роман Смольянинов у себя на странице «ВКонтакте» публикуя фото и видео с лебедем, который несмотря на свой юный возраст уже вырос до внушительных размеров.


спасение лебедя
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Комментарии (22)

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МАЛИНА ШИП
11 минут назад
4 октября - Всемирный день защиты животных. В детском саду собираем корм для питомцев Липецкого зоопарка. Прекрасная акция - дети с удовольствием принимают участие. Роману отдельное спасибо за неравнодушие к живой природе!
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Алексей
43 минуты назад
Какая хорошая и позитивная новость!!! Приятное видео!!!
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Евгений
52 минуты назад
Лебедь хоть и шипел, но когда несли к пруду не сопротивлялся, умный птиц. Воссоединилась лебединая семья.
Ответить
Спасибо, добрый человек!
59 минут назад
Пусть живут на свете лебеди.. И от белых стай мир добрее стал
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гость
сегодня, 11:40
Из заголовка подумал, что археолог раскопки производил в огороде и раскопал лебедя))))
Ответить
Липецкий
сегодня, 11:39
Добрый поступок! Респеккт и уважуха! Каждый должен так поступать! БЕРИТЕ ПРИМЕР! НАРОД!
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Дед
сегодня, 10:33
Одна приятная новость
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педагог
сегодня, 10:26
Берегите, люди, всех животных, они делают нас лучше, это украшение нашей жизни, природа исцеляет... Низкий поклон, Роман, пусть все у вас будет хорошо
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Волонтер
сегодня, 10:17
доброта спасет мир.
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Горожанин
сегодня, 09:50
Как приятно смотреть на такие видео.Молодец.
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