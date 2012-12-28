Липецкий археолог нашел у себя в огороде молодого лебедя и отнес его на пруд

Юный лебедь учился летать и чуть не дотянул до воды.

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Липецкий археолог Роман Смольянинов обнаружил на своем участке в селе Замартынье Добровского района молодого лебедя и отнес его на водоем.Как рассказал Роман, пруд находится прямо за его участком. На нем живут 10 лебедей. Молодой выводок птиц как раз становится на крыло – юные лебеди учатся летать.— Вот и не долетел чуток, — рассказал Роман.«Спасти рядового Нильса», — написал Роман Смольянинов у себя на странице «ВКонтакте» публикуя фото и видео с лебедем, который несмотря на свой юный возраст уже вырос до внушительных размеров.