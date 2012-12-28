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Происшествия
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22 минуты назад
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Две, разбил, четыре выпил, две нашли: полицейские задержали охотника за виски
22-летний парень вломился в сетевой магазин на улице Яна Берзина и вынес восемь бутылок виски. Оказалось, что кражу он долго планировал, но почти сразу попался.
Как оказалось кражу парень планировал давно, но его быстро вычислили по записям камер наблюдения и показаниям свидетелей.
По данным следствия, парень пришел к магазину под его закрытие, дождался ухода продавщиц, взломал двери и похитил виски на 9 тысяч рублей. Две бутылки разбились при выходе из магазина, четыре липчанин выпил, а оставшиеся две – изъяли полицейские.
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