Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мать погибшего 5-месячного малыша вечером принимала мужчину и пила
Общество
Блондинка за рулём? Улица Катукова встала в пробке из-за ДТП
Происшествия
Сестра едва не зарезала младшего брата
Происшествия
Три человека попали в больницу после ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина
Происшествия
Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие
Происшествия
Облицовка рухнула со стены 10-этажки в Липецке
Происшествия
1 сентября горбатый мост открывается для движения
Общество
На перекрестке Неделина и Фрунзе жесткое столкновение внедорожника и двух седанов
Происшествия
Осенью в Липецке начнется реконструкция двух мостов — на Плехановском спуске и на улице Первомайской
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Липецка из-за подготовки к стройке высотки у Нижнего парка
Общество
Читать все
Облицовка рухнула со стены 10-этажки в Липецке
Происшествия
Новая смерть на воде: в Хлевном утонул 58-летний мужчина
Происшествия
Статистика: молочные продукты и яйца продолжили дорожать в Липецкой области
Экономика
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
К водителю автобуса с побитыми стеклами никто из пассажиров не обращался
Происшествия
Иловые карты решено затопить
Происшествия
Выходные в Липецке: Не день знаний, открытие Горбатого моста, буйство в зоопарке и футбол
Общество
Год прожит не зря! Дублёры «Металлурга» всё-таки выиграли первый матч
Спорт
Горе-ремонтник забирал у липчан предоплату и технику, после чего исчезал
Происшествия
А знаете ли вы, что товары для липецкого ЦУМа продавщицы искали сами
А знаете ли вы
Читать все
Общество
242
41 минуту назад
1

Выходные в Липецке: Не день знаний, открытие Горбатого моста, буйство в зоопарке и футбол

Программа последнего дня лета и первого дня осени.

Споём о Дне знаний

1 сентября в этом году выпадает на воскресенье, а потому День знаний перенесен на понедельник. Но всё равно у многих липчан сейчас главная забота – о школе для ребёнка. По этому признаку мы подобрали и музыкальный клип, который традиционно открывает нашу рубрику на выходных. Песню «Большие перемены» исполняет образцовый вокальный ансамбль «Дети России», носящий имя своей создательницы (в 1993 г.) Татьяны Шеламовой.

Сейчас коллективом руководит педагог высшей категории Елена Лесных, победительница конкурсов «Сердце отдаю детям» и «Лидер дополнительного образования», а сам ансамбль является победителем многочисленных городских, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

На видео – фрагмент выступления в честь 30-летия ансамбля в 2023 году в зале Липецкого государственного педагогического университета. Видео Аркадия и Максима Свиридовых.



Лето, осень – погода одна

Жара в Липецке не спадёт даже с приходом осени. В последний летний день и первый осенний ожидается одинаковая температура – 28-30 градусов. Осадков не предвидится.

DSC0344422.jpg

Отключение воды

31 августа с 10:00 до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды жители улиц Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Катукова, 18; Меркулова, 13а, 14, 14а, 14б, 16а, 16б, 24а,37, 39, 39а, 41, 45, 45а, 47, 49, 51, 53; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; П. Смородина, 8, 10, 12а, 12б, 12в, 12г, 18, 20, 22, 24, 24а, 26; Ю.Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспекта 60 лет СССР, 15а, 17, 19а, 20б, 23б; проспекта Победы, 22; бульвара Есенина, 2, 3, 5.

9ax8g0o7cat9kuvxj8b98d35z1lacpft.jpg

1 сентября с 10:00 перекроют холодное водоснабжение на улицах 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; Волгоградской, 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 14а; Катукова, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 38, 44; Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; бе бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

В это же время расстанутся с комфортом жители улиц Бехтерева, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Ильича, Красина, Лазо, Песчаной, Профсоюзной, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева.

Отключение света

31 августа в промежутке с 8:00 до 18:00 отключат электроэнергию на срок до 3-х часов на улицах Героя России Эдуарда Белана, Гришина, З.Космодемьянской, Мистюкова, Осенний проезд, Свиридова, Стаханова, Талалихина, Фадеева, Фестивально, Шерстобитова.

0J2A6242 копия.jpg

1 сентября в этом же временном промежутке 3-х часовое прозябание без света ждёт жителей улиц 9-го Мая, Крупской, Осипенко, Прокатной, Суворова, площади Металлургов и проспекта Мира.

Движение по Горбатому мосту откроют

В отсутствие праздника знаний 1 сентября главным событием в Липецке станет открытие после ремонта Горбатого моста.

9u60yi0mxenkfq6sxmqx7cdlyfxiv2d0.jpeg

Движение по нему возобновят с раннего утра, по мосту пойдёт транспорт, в том числе – пассажирский. Автобусы всех перевозчиков поедут по привычным горожанам маршрутам, а мытарства с объездными дорогами закончатся.

По Нижнему парку

31 августа в 11:00 липчан ждёт заключительная познавательная прогулка по Нижнему парку (6+). Сбор участников и старт у путевого домика Петра I.Экскурсовод расскажет о прошлом парка и истории Липецкого курорта.

3op7a4p7r3423024ovuzoqmz08nbe55l.jpg

А в 15:00 возле домика первого российского императора состоится мастер-класс по игре в крокет (6+)

День знаний в зоопарке

Если за лето вы ни разу не сводили своих детей в зоопарк, но сейчас самое время это сделать. Оба выходных зверинец будет отмечать «День знаний в зоопарке».

Программа на оба дня такая:

11:00 - 16:00 – Катание на пони (6+).

12:30 и 14:30 — Тематический день кролика и черепахи в детском развлекательном городке (0+).

13:00 – Экскурсия по террариуму (0+).

m0qv98vc7agg11jrzimzkmypl2evm50r.jpg

31 августа в 14:00 пройдёт ещё и показательное кормление кошачьих, лекция у вольеров (0+).

Игротека

Задорно проводить лето предлагает культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). 31 августа в 18:01 здесь откроется Игротека (12+).

kogaos31hwf8marphpti8cn99ht2d6bz.jpg

Мастер настольных игр Юлия Гаврилина объяснит правила и научит желающих играть и побеждать.

Комедия

А по соседству – в другом зале в «Библиотеке» 31 августа в 19:00 состоится «Необычный Стендап» от Клуба Липецкой Комедии (18+).

h3Nn6VKIsFo.jpg

Гостям рекомендуют приходить за полчаса до концерта. Ведущим выступит Сергей Сотников, а участниками – липецкие юмористы.

День открытых дверей

Дом детского творчества «Городской» (ул. Семашко, 9а) приглашает 31 августа в 11:00 на День открытых дверей (6+)

Творческая «кузница кадров» организует выставку работ своих воспитанников, презентации творческих коллективов, игры и мастер-классы. И, конечно, прямо на встрече можно будет записаться в кружки и секции по изобразительному искусству, музыке, робототехнике и т.д.

Футбол

31 августа в 16:00 липецкий «Металлург» на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) примет лидера подгруппы «Серебро» столичную «Родину-2» (6+).

KPjt_-uAP6s.jpg

У липчан пока нет побед в новом сезоне, но негоже завершать лето на минорной ноте. Футболисты пообещали нашей редакции, что будут биться изо всех сил с серьёзным противником. И просят болельщиков их поддержать.

Дорогие липчане! Вот и заканчивается лето, хотя осень сразу «зашла с козырей» и начала своё «правление» с выходного дня. В нашей жизни нужно ценить каждый день, его своеобразие и новости. За новости в Липецкой области отвечает GOROD48, имеющий стойкую репутацию электронного имени региона. Мы не бросаем работать никогда, поэтому и на выходных ждём вас 24/7, чтобы оперативно рассказать обо всём, что твориться в Липецке и области. До новых скорых встреч!
Выходные в Липецке
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А кого
18 минут назад
Убили в зоопарке?
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru