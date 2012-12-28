Выходные в Липецке: Не день знаний, открытие Горбатого моста, буйство в зоопарке и футбол

Программа последнего дня лета и первого дня осени.

1 сентября в этом году выпадает на воскресенье, а потому День знаний перенесен на понедельник. Но всё равно у многих липчан сейчас главная забота – о школе для ребёнка. По этому признаку мы подобрали и музыкальный клип, который традиционно открывает нашу рубрику на выходных. Песню «Большие перемены» исполняет образцовый вокальный ансамбль «Дети России», носящий имя своей создательницы (в 1993 г.) Татьяны Шеламовой.





Сейчас коллективом руководит педагог высшей категории Елена Лесных, победительница конкурсов «Сердце отдаю детям» и «Лидер дополнительного образования», а сам ансамбль является победителем многочисленных городских, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.





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Жара в Липецке не спадёт даже с приходом осени. В последний летний день и первый осенний ожидается одинаковая температура – 28-30 градусов. Осадков не предвидится.









31 августа с 10:00 до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды жители улиц Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Катукова, 18; Меркулова, 13а, 14, 14а, 14б, 16а, 16б, 24а,37, 39, 39а, 41, 45, 45а, 47, 49, 51, 53; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; П. Смородина, 8, 10, 12а, 12б, 12в, 12г, 18, 20, 22, 24, 24а, 26; Ю.Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспекта 60 лет СССР, 15а, 17, 19а, 20б, 23б; проспекта Победы, 22; бульвара Есенина, 2, 3, 5.



















В это же время расстанутся с комфортом жители улиц Бехтерева, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Ильича, Красина, Лазо, Песчаной, Профсоюзной, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева.

31 августа в промежутке с 8:00 до 18:00 отключат электроэнергию на срок до 3-х часов на улицах Героя России Эдуарда Белана, Гришина, З.Космодемьянской, Мистюкова, Осенний проезд, Свиридова, Стаханова, Талалихина, Фадеева, Фестивально, Шерстобитова.









В отсутствие праздника знаний 1 сентября главным событием в Липецке станет открытие после ремонта Горбатого моста.













31 августа в 11:00 липчан ждёт заключительная познавательная прогулка по Нижнему парку (6+). Сбор участников и старт у путевого домика Петра I.Экскурсовод расскажет о прошлом парка и истории Липецкого курорта.



















Программа на оба дня такая:









12:30 и 14:30 — Тематический день кролика и черепахи в детском развлекательном городке (0+).





13:00 – Экскурсия по террариуму (0+).













31 августа в 14:00 пройдёт ещё и показательное кормление кошачьих, лекция у вольеров (0+).

Игротека





Задорно проводить лето предлагает культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). 31 августа в 18:01 здесь откроется Игротека (12+).













Мастер настольных игр Юлия Гаврилина объяснит правила и научит желающих играть и побеждать.





Комедия





А по соседству – в другом зале в «Библиотеке» 31 августа в 19:00 состоится «Необычный Стендап» от Клуба Липецкой Комедии (18+).















Гостям рекомендуют приходить за полчаса до концерта. Ведущим выступит Сергей Сотников, а участниками – липецкие юмористы.





День открытых дверей





31 августа в 16:00 липецкий «Металлург» на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) примет лидера подгруппы «Серебро» столичную «Родину-2» (6+).









На видео – фрагмент выступления в честь 30-летия ансамбля в 2023 году в зале Липецкого государственного педагогического университета. Видео Аркадия и Максима Свиридовых.1 сентября с 10:00 перекроют холодное водоснабжение на улицах 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; Волгоградской, 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 14а; Катукова, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 38, 44; Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; бе бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.1 сентября в этом же временном промежутке 3-х часовое прозябание без света ждёт жителей улиц 9-го Мая, Крупской, Осипенко, Прокатной, Суворова, площади Металлургов и проспекта Мира.Движение по нему возобновят с раннего утра, по мосту пойдёт транспорт, в том числе – пассажирский. Автобусы всех перевозчиков поедут по привычным горожанам маршрутам, а мытарства с объездными дорогами закончатся.А в 15:00 возле домика первого российского императора состоится мастер-класс по игре в крокет (6+)Если за лето вы ни разу не сводили своих детей в зоопарк, но сейчас самое время это сделать. Оба выходных зверинец будет отмечать «День знаний в зоопарке».11:00 - 16:00 – Катание на пониДом детского творчества «Городской» (ул. Семашко, 9а) приглашает 31 августа в 11:00 на День открытых дверейТворческая «кузница кадров» организует выставку работ своих воспитанников, презентации творческих коллективов, игры и мастер-классы. И, конечно, прямо на встрече можно будет записаться в кружки и секции по изобразительному искусству, музыке, робототехнике и т.д.У липчан пока нет побед в новом сезоне, но негоже завершать лето на минорной ноте. Футболисты пообещали нашей редакции, что будут биться изо всех сил с серьёзным противником. И просят болельщиков их поддержать.