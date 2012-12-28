Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие
Осенью в Липецке начнется реконструкция двух мостов — на Плехановском спуске и на улице Первомайской
Прокуратура готовит представление мэру Липецка из-за подготовки к стройке высотки у Нижнего парка
Общество
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41 минуту назад
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Выходные в Липецке: Не день знаний, открытие Горбатого моста, буйство в зоопарке и футбол
Программа последнего дня лета и первого дня осени.
1 сентября в этом году выпадает на воскресенье, а потому День знаний перенесен на понедельник. Но всё равно у многих липчан сейчас главная забота – о школе для ребёнка. По этому признаку мы подобрали и музыкальный клип, который традиционно открывает нашу рубрику на выходных. Песню «Большие перемены» исполняет образцовый вокальный ансамбль «Дети России», носящий имя своей создательницы (в 1993 г.) Татьяны Шеламовой.
Сейчас коллективом руководит педагог высшей категории Елена Лесных, победительница конкурсов «Сердце отдаю детям» и «Лидер дополнительного образования», а сам ансамбль является победителем многочисленных городских, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
Лето, осень – погода одна
Жара в Липецке не спадёт даже с приходом осени. В последний летний день и первый осенний ожидается одинаковая температура – 28-30 градусов. Осадков не предвидится.
Отключение воды
31 августа с 10:00 до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды жители улиц Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Катукова, 18; Меркулова, 13а, 14, 14а, 14б, 16а, 16б, 24а,37, 39, 39а, 41, 45, 45а, 47, 49, 51, 53; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; П. Смородина, 8, 10, 12а, 12б, 12в, 12г, 18, 20, 22, 24, 24а, 26; Ю.Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспекта 60 лет СССР, 15а, 17, 19а, 20б, 23б; проспекта Победы, 22; бульвара Есенина, 2, 3, 5.
В это же время расстанутся с комфортом жители улиц Бехтерева, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Ильича, Красина, Лазо, Песчаной, Профсоюзной, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева.
Отключение света
31 августа в промежутке с 8:00 до 18:00 отключат электроэнергию на срок до 3-х часов на улицах Героя России Эдуарда Белана, Гришина, З.Космодемьянской, Мистюкова, Осенний проезд, Свиридова, Стаханова, Талалихина, Фадеева, Фестивально, Шерстобитова.
1 сентября в этом же временном промежутке 3-х часовое прозябание без света ждёт жителей улиц 9-го Мая, Крупской, Осипенко, Прокатной, Суворова, площади Металлургов и проспекта Мира.
Движение по Горбатому мосту откроют
В отсутствие праздника знаний 1 сентября главным событием в Липецке станет открытие после ремонта Горбатого моста.
По Нижнему парку
31 августа в 11:00 липчан ждёт заключительная познавательная прогулка по Нижнему парку (6+). Сбор участников и старт у путевого домика Петра I.Экскурсовод расскажет о прошлом парка и истории Липецкого курорта.
День знаний в зоопарке
Если за лето вы ни разу не сводили своих детей в зоопарк, но сейчас самое время это сделать. Оба выходных зверинец будет отмечать «День знаний в зоопарке».
Программа на оба дня такая:
12:30 и 14:30 — Тематический день кролика и черепахи в детском развлекательном городке (0+).
13:00 – Экскурсия по террариуму (0+).
31 августа в 14:00 пройдёт ещё и показательное кормление кошачьих, лекция у вольеров (0+).
Игротека
Задорно проводить лето предлагает культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). 31 августа в 18:01 здесь откроется Игротека (12+).
Мастер настольных игр Юлия Гаврилина объяснит правила и научит желающих играть и побеждать.
Комедия
А по соседству – в другом зале в «Библиотеке» 31 августа в 19:00 состоится «Необычный Стендап» от Клуба Липецкой Комедии (18+).
Гостям рекомендуют приходить за полчаса до концерта. Ведущим выступит Сергей Сотников, а участниками – липецкие юмористы.
День открытых дверей
Творческая «кузница кадров» организует выставку работ своих воспитанников, презентации творческих коллективов, игры и мастер-классы. И, конечно, прямо на встрече можно будет записаться в кружки и секции по изобразительному искусству, музыке, робототехнике и т.д.
Футбол
31 августа в 16:00 липецкий «Металлург» на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) примет лидера подгруппы «Серебро» столичную «Родину-2» (6+).
У липчан пока нет побед в новом сезоне, но негоже завершать лето на минорной ноте. Футболисты пообещали нашей редакции, что будут биться изо всех сил с серьёзным противником. И просят болельщиков их поддержать.
Дорогие липчане! Вот и заканчивается лето, хотя осень сразу «зашла с козырей» и начала своё «правление» с выходного дня. В нашей жизни нужно ценить каждый день, его своеобразие и новости. За новости в Липецкой области отвечает GOROD48, имеющий стойкую репутацию электронного имени региона. Мы не бросаем работать никогда, поэтому и на выходных ждём вас 24/7, чтобы оперативно рассказать обо всём, что твориться в Липецке и области. До новых скорых встреч!
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