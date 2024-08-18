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Происшествия
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18.08.2024 15:03
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На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Полиция начала проверку по громкому инциденту.
По версии одной из сторон конфликта трое мужчин на катере чёрного цвета без номеров напали на двух рыболовов пенсионного возраста. Что стало причиной агрессии пока так и остаётся загадкой.
Как утверждают очевидцы, моторную лодку рыбаков сначала захватили, затем избили обоих и попытались увезти. Очевидцы сняли видео, на котором заметна борьба и слышан хлопок – возможно, выстрел. Позже потерпевшие рассказали полиции, что троица агрессоров обещала увезти их, чтобы похоронить в районе Юшинского затона.
Тревогу забили другие рыбаки, которые вызвали полицию. Стражи порядка задержали участников конфликта. С собой у одного из них оказались ружьё и охотничий билет, но во время разговора с полицейскими мужчина уронил оружие в воду – он утверждал, что случайно, а оппоненты уверены, чтобы скрыть факт стрельбы.
- В органы внутренних дел поступило несколько заявлений от граждан, в том числе от участников конфликта. По данному факту в ОМВД России по Грязинскому району проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям всех участников событий, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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