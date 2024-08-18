На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков

Полиция начала проверку по громкому инциденту.

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- В органы внутренних дел поступило несколько заявлений от граждан, в том числе от участников конфликта. По данному факту в ОМВД России по Грязинскому району проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям всех участников событий, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.





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Рыбаки, удившие вчера рыбу на Матырском водохранилище в районе посёлка Новая Жизнь, стали свидетелями сцен, словно из фильмов про пиратов: погони на лодках и абордажа и все это – под звуки, похожие на выстрелы.По версии одной из сторон конфликта трое мужчин на катере чёрного цвета без номеров напали на двух рыболовов пенсионного возраста. Что стало причиной агрессии пока так и остаётся загадкой.Как утверждают очевидцы, моторную лодку рыбаков сначала захватили, затем избили обоих и попытались увезти. Очевидцы сняли видео, на котором заметна борьба и слышан хлопок – возможно, выстрел. Позже потерпевшие рассказали полиции, что троица агрессоров обещала увезти их, чтобы похоронить в районе Юшинского затона.Тревогу забили другие рыбаки, которые вызвали полицию. Стражи порядка задержали участников конфликта. С собой у одного из них оказались ружьё и охотничий билет, но во время разговора с полицейскими мужчина уронил оружие в воду – он утверждал, что случайно, а оппоненты уверены, чтобы скрыть факт стрельбы.