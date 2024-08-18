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13720
18.08.2024 15:03
51

На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков

Полиция начала проверку по громкому инциденту.

Рыбаки, удившие вчера рыбу на Матырском водохранилище в районе посёлка Новая Жизнь, стали свидетелями сцен, словно из фильмов про пиратов: погони на лодках и абордажа и все это – под звуки, похожие на выстрелы.

По версии одной из сторон конфликта трое мужчин на катере чёрного цвета без номеров напали на двух рыболовов пенсионного возраста. Что стало причиной агрессии пока так и остаётся загадкой.

Как утверждают очевидцы, моторную лодку рыбаков сначала захватили, затем избили обоих и попытались увезти. Очевидцы сняли видео, на котором заметна борьба и слышан хлопок – возможно, выстрел. Позже потерпевшие рассказали полиции, что троица агрессоров обещала увезти их, чтобы похоронить в районе Юшинского затона.

Тревогу забили другие рыбаки, которые вызвали полицию. Стражи порядка задержали участников конфликта. С собой у одного из них оказались ружьё и охотничий билет, но во время разговора с полицейскими мужчина уронил оружие в воду – он утверждал, что случайно, а оппоненты уверены, чтобы скрыть факт стрельбы.

- В органы внутренних дел поступило несколько заявлений от граждан, в том числе от участников конфликта. По данному факту в ОМВД России по Грязинскому району проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям всех участников событий, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.


Стрельба
Матырское водохранилище
разборки
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Комментарии (51)

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Как гость
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Блондинка
сегодня, 13:37
Пираты Матырского моря
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Липецк
сегодня, 11:05
Тут не угроза убийством, тут явное покушение на убийство.
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Земляк
вчера, 18:54
Прям по беспределу совсем. Там надо устраивать показательную порку, чтобы другим не повадно было.
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Александр
вчера, 12:15
Какое же интеллигентное, вдумчивое лицо!
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Продам лодку. Битая
вчера, 11:01
Не, у Липецка определенно есть своё лицо, кто бы что не говорил.
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А
вчера, 10:22
Почему люди такие злые?
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Гость
вчера, 09:34
Толпой только и могут, а раз на раз как правило, такие особи ссыкуны все
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МишГан
вчера, 09:19
А что это такой большой катер со здоровым мотором и без номеров?!?!, от налогов скрывается! Да ещё его и Гимсы отпусти, а должны были штраф наложить в размере 20000₽ за нерегестрат и укрывательство от налогов, да и оттащить на штраф стоянку до выяснений!
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Иванищев
вчера, 09:19
Это не бандиты, это нищеброды чуть-чуть высунувшие морду из тотальной безысходности и почувствовавшие всемогущество и безнаказанность.
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Серега
вчера, 09:07
Как обычно, отмажутся бандиты
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