Открытие памятника Алексею Хренникову откладывается на осень

Рабочие собрали опалубку для постамента памятника купцу-меценату.

Открытие памятника купцу-меценату, потомственному почетному гражданину Липецка Алексею Хренникову переносится с конца августа на сентябрь–октябрь. Дело в том, что задерживается доставка заказанной в трех регионах страны мраморной крошки. Эта крошка один из ингредиентов архитектурного бетона, из которой будет выполнен постамент памятника. Опалубка для постамента уже собрана.После того как архитектурный бетон зальют в опалубку, его придется выдержать примерно три недели, чтобы конструкция набрала прочность.Напомним, памятник купцу-меценату возводится на деньги бизнесменов. Его установят рядом со стадионом «Металлург», на месте которого когда-то стоял храм Святой Троицы, построенный в первой половине XIX века на деньги Хренникова.