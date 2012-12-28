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587
сегодня, 15:44
11

Открытие памятника Алексею Хренникову откладывается на осень

Рабочие собрали опалубку для постамента памятника купцу-меценату.

Открытие памятника купцу-меценату, потомственному почетному гражданину Липецка Алексею Хренникову переносится с конца августа на сентябрь–октябрь. Дело в том, что задерживается доставка заказанной в трех регионах страны мраморной крошки. Эта крошка один из ингредиентов архитектурного бетона, из которой будет выполнен постамент памятника. Опалубка для постамента уже собрана.

После того как архитектурный бетон зальют в опалубку, его придется выдержать примерно три недели, чтобы конструкция набрала прочность.

Напомним, памятник купцу-меценату возводится на деньги бизнесменов. Его установят рядом со стадионом «Металлург», на месте которого когда-то стоял храм Святой Троицы, построенный в первой половине XIX века на деньги Хренникова.
памятник Хренникову
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Хрен вам
29 минут назад
А не памятник
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Хрен вам
31 минуту назад
А не памятник
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Возмущаюсь
сегодня, 19:29
Пишут чушь в комментах те, кто ни разу ничего не пожертвовал ради людей или города. Но отдали свои миллионы мошенникам. На эти деньги можно было и построить памятники и помочь бедеым. Не считайте деньги меценатов. Считайте, скольео пропили и перевели мошенникам.
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А лександр
сегодня, 20:26
А не те ли мошенники меценатами стали? Настоящие меценаты себя не офишируют. " Правая рука не знает, что делает левая"
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Не я
сегодня, 19:18
Один святой в руке церковь держит в Молодежного парка, теперь купец грехи замаливает )
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Умный
сегодня, 16:54
И чьи бездарные стишата на постаменте увековечите?Опыт с Александром Невским имеется!
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Ответ
сегодня, 18:07
Осипа Мандельштама.
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Администрации
сегодня, 16:43
Окосите лебеду и лопухи в центре города, а то как то смешно получается
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Зорин
сегодня, 16:17
Чем больше памятников и пастоментов тем больше придется на их содержания тратить денег.
Ответить
парторг
сегодня, 16:49
У вас европейский ход мыслей.
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Петр Ильич
сегодня, 16:42
...тем больше контрактов на выполнение работ по содержанию а соответственно больше можно освоить денег.
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