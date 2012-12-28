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Общество
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сегодня, 15:44
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Открытие памятника Алексею Хренникову откладывается на осень
Рабочие собрали опалубку для постамента памятника купцу-меценату.
После того как архитектурный бетон зальют в опалубку, его придется выдержать примерно три недели, чтобы конструкция набрала прочность.
Напомним, памятник купцу-меценату возводится на деньги бизнесменов. Его установят рядом со стадионом «Металлург», на месте которого когда-то стоял храм Святой Троицы, построенный в первой половине XIX века на деньги Хренникова.
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