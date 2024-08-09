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Происшествия
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15 минут назад
Комбайн, дома и баня горели в Липецкой области за сутки
Почти половина выездов пожарных связана с горящим мусором.
В селе Чернолес Становлянского округа сгорел электроводонагреватель и отделка кухни жилого дома, а уже ночью 9 августа в селе Колыбельское Чаплыгинского района сгорела баня и четверть кровли деревянного дома.
Подразделения МЧС за сутки реагировали десять раз на сообщения о пожарах, четыре из которых были связаны с горящим мусором, по одному разу они выезжали на подгоревшую пищу и короткое замыкание.
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