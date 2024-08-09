Комбайн, дома и баня горели в Липецкой области за сутки

Почти половина выездов пожарных связана с горящим мусором.



Днем 8 августа в селе Набережное Воловского округа сгорел комбайн «ДОН-1500», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В селе Чернолес Становлянского округа сгорел электроводонагреватель и отделка кухни жилого дома, а уже ночью 9 августа в селе Колыбельское Чаплыгинского района сгорела баня и четверть кровли деревянного дома.Подразделения МЧС за сутки реагировали десять раз на сообщения о пожарах, четыре из которых были связаны с горящим мусором, по одному разу они выезжали на подгоревшую пищу и короткое замыкание.