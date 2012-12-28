Из частной медицины — в государственную поликлинику

«Губернаторские полтора миллиона» позволяют привлекать опытных врачей в липецкие поликлиники.

Весной 2024 года в регионе по инициативе Игоря Артамонова расширена программа «Губернаторские полтора миллиона». Для медиков ввели новые меры поддержки. Выплаты стали доступны не только приезжим докторам, но и местным специалистам, которые придут работать из частной клиники в государственную или вернутся в свой родной регион из другого субъекта. Это по-прежнему должны быть дефицитные врачи, но список приоритетных специальностей будет формироваться для конкретного медучреждения.Поликлиникам требуются участковые педиатры, терапевты, хирурги, урологи. Основное условие — став участником программы, необходимо отработать в здравоохранении Липецкой области три года.Анна Красникова около месяца работает участковым врачом-терапевтом липецкой поликлиники № 7. В государственную медорганизацию она перешла из частной клиники.Даже свою первую зарплату на новом рабочем месте Анна ещё получить не успела, а полтора миллиона уже на счету! Сейчас доктор строит планы по решению «квартирного вопроса»: семья с двумя детьми собирается сменить двухкомнатное жилье на «трёшку».Бонус в 1,5 миллиона рублей Анна Красникова получила исключительно за переход из частной медицины в государственную, даже никуда переезжать не потребовалось. На прежней работе занимала руководящие должности: работала заведующей терапевтическим отделением, заместителем главного врача. Но решила больше посвятить себя практической медицине устроилась врачом-терапевтом и врачом ультразвуковой диагностики. По словам доктора, пациенты к ней тянутся и ей доверяют: строго соблюдают все рекомендации, не пренебрегают прописанным лечением и всегда возвращаются на контрольный приём.— Меры социальной поддержки в государственном здравоохранении на сегодняшний день достаточно приличные, чтобы стимулировать врачей к переходу из частной медицины. Условия труда — достойные. Всё необходимое оборудование есть, коллектив хороший. И что для меня было важно: моя работа рядом с домом, — говорит Анна Красникова.Анна Красникова мечтала стать врачом с детства: сначала лечила своих кукол, а после школы окончила медвуз. Интернатуру начинающий специалист проходила в Липецкой областной клинической больнице.Анна Красникова — первый врач в семье. По ее стопам пошел старший сын: он учится на втором курсе Воронежской государственной медицинской академии имени Бурденко и собирается стать стоматологом. И приедет работать в Липецкую область — уверены в семье. В регионе есть программы, позволяющие выплачивать медикам хорошие подъемные и обеспечивать жильём. Приводят в порядок медучреждения. Строятся новые и модернизируются старые. На масштабный ремонт 11 поликлиник выделено 1 млрд рублей.Новые меры поддержки помогают привлекать кадры, говорит главный врач поликлиники № 7 Игорь Волкорезов. По его словам, сейчас основной стимул для привлечения врачей по новой программе «Губернаторские полтора миллиона» — это решение жилищного вопроса: кому-то нужно побыстрее погасить ипотечный кредит, кому-то — внести первый платёж при покупке квартиры, кому-то — расширить жилплощадь. Единоразовая выплата позволяет легко решить все эти вопросы.Только в седьмой поликлинике 9 врачей получили выплату. В поликлинику трудоустроились терапевты и педиатры. Сюда они пришли из частной клиники или переехали их других регионов.Ещё пять врачей этой поликлиники получают возмещение расходов за аренду жилья — эта сумма варьируется от 10 000 до 15 000 рублей и выплачивается в течение всего срока работы в здравоохранении Липецкой области.Также в части решения жилищного вопроса есть такая мера поддержки, как социальная выплата на строительство и приобретение жилья, предельные размеры которой зависят только от состава семьи — чем она больше, тем больше выплата.— На мой взгляд, все эти меры для врачей — не только материальная, но и хорошая моральная поддержка. Это и доверие работодателю — значит, он серьёзно заинтересован в человеке. Со стороны руководства поликлиники мы также стараемся поддерживать новых сотрудников и в зависимости от уровня нагрузки дополнительно премируем. Благодаря предпринимаемым в Липецкой области мерам социальной поддержки медработников в этом году у нас впервые врач вернулся из частного здравоохранения в государственную. Для нас это большой плюс: доктор уже с большим опытом, и мы заинтересованы, чтобы приходили люди, которые работали в коммерческой системе — возможно, они что-то новое нам привнесут, поделятся какими-то инновациями и наработками, — говорит Игорь Волкорезов.Программа «Губернаторские полтора миллиона» (до 2022 года — «Губернаторский миллион») была разработана по инициативе главы региона Игоря Артамонова. Это часть большой проводимой в регионе работы по привлечению медицинских кадров в сферу здравоохранения региона в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Региональная программа не подменяет, а дополняет федеральную программу «Земский доктор». При трудоустройстве в сельской местности медики могут получить от 2,5 до 3 миллионов рублей.А врачи, имеющие учёную степень доктора медицинских наук, впервые трудоустроившиеся в государственные медицинские организации области по специальностям, отнесенным к наиболее дефицитным (терапевты и педиатры, в том числе и участковые, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, акушеры-гинекологи, психиатры, психиатры-наркологи и психотерапевты, урологи) могут рассчитывать на социальную выплату в пять миллионов рублей.Для выпускников предусмотрены меры по улучшению бытовых условий — единовременная выплата в 50 тысяч рублей. Для фельдшеров скорой медицинской помощи либо медицинских сестёр (братьев), или медицинских сестёр-анестезистов выездных бригад скорой медицинской помощи есть выплата в 100 тысяч рублей.Кроме того, в Липецкой области ежемесячная выплата в пять тысяч рублей полагается ординаторам, обучающимся в рамках целевого приёма. А студентам медвузов, заключившим договор о целевом обучении, выплачивается ежемесячная выплата в 6700 рублей.Благодаря всем этим мерам с 2019 года в регион привлекли 1022 врача, в том числе 177 — благодаря программе «Губернаторские 1,5 миллиона».