В Липецке задержан «иностранный специалист» за попытку откупиться взяткой за поддельные документы

Дело расследовано и передается в суд



СУ СК России по Липецкой области завершено следствие в отношении гражданина одной из центральноазиатских республик, обвиняемого в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и приобретении поддельного официального документа, предоставляющего права (ч. 3 ст. 327 УК РФ).­- По данным следствия, 21 марта 2024 года незаконно находящийся на территории РФ обвиняемый с целью избежать ответственности за выявленный сотрудниками УФСБ России по Липецкой области факт приобретения им поддельных документов, дающих право на трудовую деятельность в регионе, передал оперативному сотруднику взятку. Денежное вознаграждение предназначалось за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении за незаконную трудовую деятельность и нереагирование на выявленный факт использования им заведомо поддельных документов. При передаче взятки, проходившей под контролем сотрудников регионального УФСБ, обвиняемый был задержан. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигурант признал. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщили в региональном Следкоме.