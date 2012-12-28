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сегодня, 16:32
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В Липецке задержан «иностранный специалист» за попытку откупиться взяткой за поддельные документы

Дело расследовано и передается в суд

СУ СК России по Липецкой области завершено следствие в отношении гражданина одной из центральноазиатских республик, обвиняемого в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и приобретении поддельного официального документа, предоставляющего права (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

­- По данным следствия, 21 марта 2024 года незаконно находящийся на территории РФ обвиняемый с целью избежать ответственности за выявленный сотрудниками УФСБ России по Липецкой области факт приобретения им поддельных документов, дающих право на трудовую деятельность в регионе, передал оперативному сотруднику взятку. Денежное вознаграждение предназначалось за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении за незаконную трудовую деятельность и нереагирование на выявленный факт использования им заведомо поддельных документов. При передаче взятки, проходившей под контролем сотрудников регионального УФСБ, обвиняемый был задержан. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигурант признал. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщили в региональном Следкоме.

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Андрей
59 минут назад
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