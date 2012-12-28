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Общество
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53 минуты назад
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В окрестностях Грязей заметили перебегающих дорогу лосей
Всего в Липецкой области обитают 755 лосей.
Как рассказали GOROD48 в отделе охоты Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, по данным последнего учёта, по состоянию на 1 апреля в Липецкой области обитало 755 лосей. Больше всего их в Грязинском, Задонском, Липецком и Усманском районах.
Скоро у лосей начинается гон. Поэтому водителям советуют быть предельно внимательными на дорогах.
Видео - vk.com/vyacheslavtsyganov
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