В окрестностях Грязей заметили перебегающих дорогу лосей

Всего в Липецкой области обитают 755 лосей.

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Накануне вечером на дороге Добринка-Грязи в 10-ти километрах от Грязей водитель снял перебегающих проезжую часть лосей. На самом деле, ничего удивительного в этом нет.Как рассказали GOROD48 в отделе охоты Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, по данным последнего учёта, по состоянию на 1 апреля в Липецкой области обитало 755 лосей. Больше всего их в Грязинском, Задонском, Липецком и Усманском районах.Скоро у лосей начинается гон. Поэтому водителям советуют быть предельно внимательными на дорогах.