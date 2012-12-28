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сегодня, 15:00

Новации в сфере охраны труда обсудили в Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области

Руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова рассказала участникам Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области об изменениях законодательства, главная цель которых — сохранение жизни и здоровья персонала.

— Мы рады приветствовать руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирину Николаевну Кирейчикову. И хотя этот орган надзорный, но Ирину Николаевну я бы хотела назвать нашим другом. Она и ее ведомство открыты для диалога, за что мы все признательны, ведь законодательство в сфере охраны труда меняется стремительно и бизнесу необходимо своевременно реагировать на все изменения. Поэтому мы рады, что обо всех важных новациях мы получаем информацию из первых рук, — отметила в своем вступительном слове Ольга Митрохина, заместитель Председателя Правления - исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области.

С 01 сентября 2024 года обновляется методика специальной оценки условий труда (СОУТ), комплекса мероприятий по выявлению вредных и опасных факторов производства, влияющих на условия труда. Меняются классификатор вредных и опасных производственных факторов, форма отчета о проведении СОУТ и инструкция по ее заполнению. Теперь работодатель может оформлять отчет в электронном виде, бумажный носитель уже не нужен. По окончанию отчета о проведении СОУТ работодатель может указать свое несогласие с мнением эксперта, так как является инициатором такой проверки.

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Министерство труда изменило порядок расследования несчастных случаев на производстве. Эти изменения очень важны для потерпевшего. Ирина Кирейчикова сообщила, что с 1 сентября 2024 года в случае необходимости проведения длительных экспертиз, иных дополнительных мероприятий, до окончания официального расследования о несчастном случае будет оформляться соответствующий предварительный акт по форме Н-1С, если налицо прямая причинно-следственная связь между полученной травмой и исполнением пострадавшим работником трудовых обязанностей.

В личном кабинете работодателя появится новая функция — направление уведомления о несчастном случае на производстве в электронном виде. Ирина Кирейчикова показала, как найти этот пункт в меню, сообщила, что важно заполнить в уведомлении все графы. Этой записи система присвоит порядковый номер. Документ можно будет распечатать при необходимости, направить его копию в Государственную инспекцию труда в Липецкой области.

— К концу этого года все работодатели должны перейти по приказу Минтруда к обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) по единым типовым нормам. При определении потребностей в СИЗ будет рассматриваться не только характер работы и должность работника, но и наличие конкретных рисков для места работы. Изменится карточка учета выдачи СИЗ — в ней будут указаны дерматологические и защитные средства. Бывшие в употреблении СИЗ нельзя будет передавать другим.

Ирина Кирейчикова привела пример пренебрежения работником мясоперерабатывающего производства средствами защиты: во вращающийся вал мясорубки попала пола расстегнутой спецовки, мужчину затянуло в механизм и он погиб. «Да, при любом несчастном случае присутствует человеческий фактор. Но работодатель мог бы сразу предположить, что на этом рабочем месте нужна не спецовка, а глухой комбинезон».

Ирина Кирейчикова призвала работодателей оценивать все риски того или иного рабочего места. «Где-то перчатки обязательны, а где-то они ни от чего не защищают, а только доставляют неудобства персоналу. Работодателю будет сложнее, конечно, но нужно, чтобы СИЗ спасали жизнь и здоровье работников. Отсюда требование составления карты опасностей и профессиональных рисков».

Неожиданно дискуссионным стало обсуждение новых требований к комплектации аптечек для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Законодатель дополнил ее фиксирующим жгутом, вторым устройством для искусственного дыхания «рот-устройство-рот» и уменьшил количество медицинских масок с десяти до двух. Из такой аптечки исчезли и все медпрепараты в таблетках, но появились блокнот формата А-7, синий или черный маркер.

— Купили аптечки — проверьте их содержимое. Маркер и блокнотик — для записи того, что было сделано при оказании первой медицинской помощи. На этом настоял Минздрав, — сказала Ирина Кирейчикова.

Отвечая на вопросы об оказании первой медицинской помощи, руководитель Госинспекции труда в Липецкой области отметила, что те, кто реанимирует пострадавшего, не обладая медицинским образованием, не понесут ответственности за то, что, допустим, сломают ему ребро, запуская сердце. И призвала работодателей обучить персонал такого рода навыкам, которые в 90% случаев спасают жизни потерявшим сознание людям до прибытия скорой помощи.

Также Ирина Кирейчикова обратила внимание на необходимость безукоризненного соблюдения федерального закона об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, так как от этих сведений зависит получение человеком социальных выплат.

Руководитель Госинспекции труда в Липецкой области сообщила, что действующий с марта 2022 года мораторий на проверки бизнеса прекратится с 1 января 2025 года.

— Будьте готовы к возобновлению плановых проверок. С новыми чек-листами можно ознакомиться на сайте Роструда. Кстати, каждый такой проверочный лист будет отправлен в Генпрокуратуру.

— У нас есть возможность подготовиться к возобновлению ежегодных проверок, от которых мы уже отвыкли. Есть возможность пригласить специалистов Государственной инспекции труда в Липецкой области на профилактические визиты, чтобы получить необходимые рекомендации и избежать в последующем штрафных санкций и иных неприятностей, — призвала коллег к более плотному взаимодействию с контрольным ведомством Ольга Митрохина.

В свою очередь, Ирина Кирейчикова сообщила, что в большинстве случаев профилактический визит можно провести бесконтактно, без визита инспектора на производство. «От вас — только письмо, и все. Срок такого визита, формат мероприятий, тематика — все зависит от вас. Особенно это важно предприятиям, относящимся к высоким категориям риска: это обрабатывающие производства, энергетика, строительство».

— Мы благодарны Ирине Николаевне за то, что она рассказала нам о множестве изменений в законодательстве о труде, которые вступают в силу 1 сентября 2024 года. У нас есть время к ним подготовиться. Наша цель — не просто исполнение требований об охране труда. Нам нужно сделать все от нас зависящее, чтобы вообще избежать всего того, что может поставить под угрозу жизнь и здоровье персонала. А 1 января 2025 года мы возвращаемся к обычной контрольной деятельности со стороны надзорных ведомств, к чему также нужно быть готовыми, — сказала в завершении встречи Ольга Митрохина, заместитель Председателя Правления - исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области.

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