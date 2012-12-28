ЕГЭ не для всех: несколько родителей не дали детям сдать экзамены, получить паспорт и аттестат

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран бьёт тревогу.

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран в своём официальном Телеграм-канале рассказал истории детей, доступ к образованию которым закрыли родители.Так, 17-летний парень мог бы закончить школу еще в прошлом году, но родители отказываются подавать заявление на сдачу ЕГЭ и запрещают это сыну. В результате из школы парень выпустился только со справкой, без аттестата.Ещё один 17 летний парень закончил 9-й класс, но его родители против получения паспорта и аттестата, им нужны документы советского образца.14-летняя девочка придумала историю, что заболела, а на приёме у врача попросила у него что-нибудь почитать. Оказалось, девочка уже 4 года на семейном обучении по решению мамы, но ни разу не сдавала промежуточную аттестацию, учебника с тетрадкой тоже не видела. Девочка читает по слогам.А 11-летний подросток два года не ходит в школу, не сдал в этом году промежуточную аттестацию. Его отец в нарушение судебного решения о месте жительства ребёнка удерживает его у себя и не дает видеться с матерью.«Все родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Со всеми проведены профилактические беседы. Но родители непреклонны. Ограничить их в родительских правах? Но есть святое, самое важное право ребёнка — жить и воспитываться в семье… Тем более, что все эти родители вполне благополучны, не ведут аморальный образ жизни, работают, считают, что действуют в интересах детей», — отметил Юрий Таран.