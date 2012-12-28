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сегодня, 16:45
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ЕГЭ не для всех: несколько родителей не дали детям сдать экзамены, получить паспорт и аттестат

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран бьёт тревогу.

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран в своём официальном Телеграм-канале рассказал истории детей, доступ к образованию которым закрыли родители.

Так, 17-летний парень мог бы закончить школу еще в прошлом году, но родители отказываются подавать заявление на сдачу ЕГЭ и запрещают это сыну. В результате из школы парень выпустился только со справкой, без аттестата.

Ещё один 17 летний парень закончил 9-й класс, но его родители против получения паспорта и аттестата, им нужны документы советского образца.

14-летняя девочка придумала историю, что заболела, а на приёме у врача попросила у него что-нибудь почитать. Оказалось, девочка уже 4 года на семейном обучении по решению мамы, но ни разу не сдавала промежуточную аттестацию, учебника с тетрадкой тоже не видела. Девочка читает по слогам.

А 11-летний подросток два года не ходит в школу, не сдал в этом году промежуточную аттестацию. Его отец в нарушение судебного решения о месте жительства ребёнка удерживает его у себя и не дает видеться с матерью.

«Все родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Со всеми проведены профилактические беседы. Но родители непреклонны. Ограничить их в родительских правах? Но есть святое, самое важное право ребёнка — жить и воспитываться в семье… Тем более, что все эти родители вполне благополучны, не ведут аморальный образ жизни, работают, считают, что действуют в интересах детей», — отметил Юрий Таран.
дети
школа
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Комментарии (16)

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Сначала новые
Евгений
сегодня, 20:22
Почему все пишут про СССР. В тексте ни слова об этом.
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Горожанин Липецка
сегодня, 20:56
ЕГЭ это эксперимент дело добровольное необходимо заявление на ЕГЭ. Некоторые желают аттестоваться по билетам как в СССР.
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Ха Ха Ха
сегодня, 19:51
СССР еще никто и никогда не отменял.
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Липчанин
сегодня, 19:54
Это лучшее время которое было в нашей стране.
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Татьяна
сегодня, 19:15
Отсутствие образования у нас ничего не значит.Можно и мэром стать и министром.Как раз таки образованные меньше всех и зарабатывают.
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МАЛИНА ШИП
сегодня, 19:48
Татьяна! Отличный комментарий! Прямо в яблочко (к сожалению).
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Город
сегодня, 19:05
Мы за родителей и против эгэ
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Безмасочник
сегодня, 18:08
Правильно делают, что не идут на ЕГЭ. Плохо только, если читать толком не умеют. На домашнем обучении нужно добиваться того, чтобы качество знаний на порядок превосходило даваемое в школе.
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Александр
50 минут назад
Безмасочник, а о детях они подумали, без этих документов ребёнок не сможет учиться дальше. В каких интересах своих детей они действуют? Мозгов совсем нет.
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$
сегодня, 19:16
Сейчас взрослые тупой ещё тупее.Безграмотность зашкаливает. Встречаюсь с такими на авито каждый день. Элементарно текст объявления не могут прочитать. Как из каменного века букв не видят. И на почте тоже это отдельный подвид. Придёшь по записи через приложение к конкретному времени. Вылупят свои глазища и орут: ничаааго не знаем, какая зааапииись? Потом наорутся и идут в оператору. Есть ли запись без очереди? Да есть! И все стоят шипят себе под нос!
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СССР
сегодня, 18:07
Были нормальные экзамены, где шёл диалог и выяснялось знания. А не электронные мозги.
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омсквич
сегодня, 18:16
Билет №1 1. Где работает ваш папа ? 2. Сможет ли он достать за неделю телевизор/стенку/жигуль ?
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65+
сегодня, 17:35
Как понимаю этих родителей без нашего согласия нам навязали другую страну . Очень жалею что поменял паспорт СССР . Хорошо хоть военный билет остался со звездой и присяга Советскому народу !
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))
сегодня, 17:29
17 летний парень закончил 9-й класс, но его родители против получения паспорта и аттестата, им нужны документы советского образца. Парень родился уже в РФ. Всю жизнь ему сломают. Он на работу никуда не устроится без паспорта рф. Или он на шее будет сидеть у советских родителей ?Понасмотрятся видосов от теток из ссср.
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Горожанин Липецка
сегодня, 17:09
Таран сошлись на закон где их обязывает писать заявление на сдачу ЕГЭ. Образование у нас гарантирует Конституция РФ. Они хотят сдать по билетам как в СССР.
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Гостья
сегодня, 16:57
Провели беседу с родителями и достаточно. Что мы можем сделать в этой ситуации. Да, они нарушают права детей. Но детям ничто не угрожает. Сами разберутся. Дети тоже имеют право отстаивать свои права. И если они этого не сделали, не обратились за помощью, значит их это устраивает. пусть живут, как им хочется. Это их право - не учиться, не работать, не получать пенсии и пособия, не лечиться в поликлиниках. Отшельники вон в лес уходят. Это то же самое, только не в лесу, а дома. Если их необразованность никому не угрожает, то пусть живут как хотят.
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