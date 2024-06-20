Учитель из Липецкой области получил 20 лет по обвинению в госизмене и содействии террористической деятельности

Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы, передает РБК со ссылкой на 2-й окружной военный суд. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.