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сегодня, 20:07
4

Учитель из Липецкой области получил 20 лет по обвинению в госизмене и содействии террористической деятельности

Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы, передает РБК со ссылкой на 2-й окружной военный суд. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили GOROD48, в пресс-службе УФСБ по Липецкой области, учитель признан виновным в государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству содействии террористической деятельности. 

«Установлено, что фигурант перевёл денежные средства на счета вооруженных сил Украины с целью приобретения оружия, дронов-камикадзе, военного оборудования, радиостанций, обмундирования, амуниций и иного снаряжения на нужды украинских вооруженных формирований, националистических батальонов, ультраправых и экстремистских организаций, ведущих боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении УФСБ.

Видео: пресс-службы УФСБ по Липецкой области

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Комментарии (4)

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Сначала новые
Евгений
46 минут назад
Быстро упокавали! Туда ему дорога ..
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Безмасочник
сегодня, 20:23
Ни фига себе!
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Липчанка
сегодня, 20:23
Благодарность тем людям, которые выявляют предателей и изменщиков России.
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Элиот
сегодня, 20:23
Учитель рисования? Перевел деньги? Откуда у него деньги?
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