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Учитель из Липецкой области получил 20 лет по обвинению в госизмене и содействии террористической деятельности
Происшествия
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сегодня, 20:07
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Учитель из Липецкой области получил 20 лет по обвинению в госизмене и содействии террористической деятельности
Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы, передает РБК со ссылкой на 2-й окружной военный суд. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
«Установлено, что фигурант перевёл денежные средства на счета вооруженных сил Украины с целью приобретения оружия, дронов-камикадзе, военного оборудования, радиостанций, обмундирования, амуниций и иного снаряжения на нужды украинских вооруженных формирований, националистических батальонов, ультраправых и экстремистских организаций, ведущих боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении УФСБ.
Видео: пресс-службы УФСБ по Липецкой области
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