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Вор пробрался в гараж, разобрав кирпичную стену
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55 минут назад
1

Вор пробрался в гараж, разобрав кирпичную стену

Со склада были похищены 16 бензиновых триммеров и 10 черенков для лопат.

В Ельце раскрыта кража из гаража 57-летнего индивидуального предпринимателя, совершённая ещё в декабре прошлого года.

«Гараж использовался под склад для хранения хозинвентаря и инструментов. Придя в гаражный кооперативов, предприниматель обнаружил, что неизвестный, разобрав кирпичную стену гаража, проник внутрь и похитил 16 бензиновых триммеров и 10 черенков для лопат», — сообщает ОМВД России по Ельцу.

Предпринимателю был причинен ущерб в 59 000 рублей.

В краже из гаража и других аналогичных преступлениях подозревают 31-летнего жителя Елецкого района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (1)

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Дед
10 минут назад
Больше всего за черенки для лопат обидно,наверно какая то управляшка заказ дала.
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