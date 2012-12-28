Происшествия
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55 минут назад
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Вор пробрался в гараж, разобрав кирпичную стену
Со склада были похищены 16 бензиновых триммеров и 10 черенков для лопат.
«Гараж использовался под склад для хранения хозинвентаря и инструментов. Придя в гаражный кооперативов, предприниматель обнаружил, что неизвестный, разобрав кирпичную стену гаража, проник внутрь и похитил 16 бензиновых триммеров и 10 черенков для лопат», — сообщает ОМВД России по Ельцу.
Предпринимателю был причинен ущерб в 59 000 рублей.
В краже из гаража и других аналогичных преступлениях подозревают 31-летнего жителя Елецкого района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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