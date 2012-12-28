Зарабатывавшие по 250 рублей за закладку 25-летние липчане отправились в колонию на 9 и 11 лет
Происшествия
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48 минут назад
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Зарабатывавшие по 250 рублей за закладку 25-летние липчане отправились в колонию на 9 и 11 лет
Вынесен приговор двоим участникам организованной группы наркоторговцев.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в январе прошлого года молодые люди начали заниматься распространением наркотиков. Они через мессенджер получали от «операторов» и «кураторов» информацию о крупной партии наркотиков, расфасованных по сверткам (так называемый «мастер клад»), забирали ее и раскладывали наркотики по тайникам.
За каждую закладку они получали 250 рублей в криптовалюте. Всего липчане успели разместить в тайниках на территории города и области не менее 66,77 грамма наркотиков.
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