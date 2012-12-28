Зарабатывавшие по 250 рублей за закладку 25-летние липчане отправились в колонию на 9 и 11 лет

Вынесен приговор двоим участникам организованной группы наркоторговцев.

Двое 25-летних липчан приговорены к 9 и 11 годам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в особо крупном размере (по части третьей 3 статьи 30, пунктам «а, г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ ).По данным пресс-службы областной прокуратуры, в январе прошлого года молодые люди начали заниматься распространением наркотиков. Они через мессенджер получали от «операторов» и «кураторов» информацию о крупной партии наркотиков, расфасованных по сверткам (так называемый «мастер клад»), забирали ее и раскладывали наркотики по тайникам.За каждую закладку они получали 250 рублей в криптовалюте. Всего липчане успели разместить в тайниках на территории города и области не менее 66,77 грамма наркотиков.