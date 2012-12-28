На окраине Липецка у рейсового автобуса загорелось колесо

Никто не пострадал.

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Сегодня утром на окраине Липецка (со стороны Сокола) на Тамбовской трассе загорелось колесо рейсового автобуса. Пассажиров вывели из салона.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о происшествии поступило спасателям в 7:08. Но возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Пострадавших нет.