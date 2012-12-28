Липецкая вечЁрка: повышение стоимости проезда, драка на Соколе и мэру требуется еще один зам
Глава следкома дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении на липецких активистов
На улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди: один упал на асфальт и не встал до приезда скорой
Сегодня в Липецке: День пограничника, столичный виртуоз, кино Такеши Китано и откуда берутся начальники
Общество
96
32 минуты назад
ЕГЭ по русскому языку сегодня сдают 4402 одиннадцатиклассника Липецкой области
Экзамен по русскому языку — один из двух обязательных для получения аттестата.
«Экзамен по русскому языку — один из двух обязательных для получения аттестата. 28 мая заявления на участие в ЕГЭ подали 4402 человека, организован 31 пункт проведения экзамена в школах. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 14 июня», — сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области.
Экзаменационная работа по русскому языку состоит 27 заданий, на её выполнение отведено 3 часа 30 минут.
Приносить какие-либо материалы участникам ЕГЭ запрещается. Для поступления в вуз минимум нужно набрать 36 баллов. Для того, чтобы получить аттестат, достаточно набрать 24 балла.
Для тех, кто не не набрал минимальный порог или не смог участвовать по уважительной причине, предусмотрены резервные дни основного периода ЕГЭ.
0
0
0
0
0
Комментарии