ЕГЭ по русскому языку сегодня сдают 4402 одиннадцатиклассника Липецкой области

Экзамен по русскому языку — один из двух обязательных для получения аттестата.

Самый более 4,4 тысячи одиннадцатиклассников Липецкой области сдают ЕГЭ по русскому языку. Экзамен начался в 10:00.«Экзамен по русскому языку — один из двух обязательных для получения аттестата. 28 мая заявления на участие в ЕГЭ подали 4402 человека, организован 31 пункт проведения экзамена в школах. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 14 июня», — сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области.Экзаменационная работа по русскому языку состоит 27 заданий, на её выполнение отведено 3 часа 30 минут.Приносить какие-либо материалы участникам ЕГЭ запрещается. Для поступления в вуз минимум нужно набрать 36 баллов. Для того, чтобы получить аттестат, достаточно набрать 24 балла.Для тех, кто не не набрал минимальный порог или не смог участвовать по уважительной причине, предусмотрены резервные дни основного периода ЕГЭ.