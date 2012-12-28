Двое граждан Узбекистана получили по 8 лет колонии за «закладки»

Электрики решили в свободное от основной работы время заниматься незаконным сбытом наркотиков.

В Ельце осудили двух друзей — граждан Узбекистана, официально работавших электриками в Москве, а неофициально — «закладчиками».«Молодые люди решили в свободное от основной работы время заниматься незаконным сбытом наркотиков путём размещения тайников-«закладок», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.В результате Елецким городским судом мужчины признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по части 3 статьи 30 пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ). Каждый из них приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.