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сегодня, 10:07
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Двое граждан Узбекистана получили по 8 лет колонии за «закладки»

Электрики решили в свободное от основной работы время заниматься незаконным сбытом наркотиков.

В Ельце осудили двух друзей — граждан Узбекистана, официально работавших электриками в Москве, а неофициально — «закладчиками».

«Молодые люди решили в свободное от основной работы время заниматься незаконным сбытом наркотиков путём размещения тайников-«закладок», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В результате Елецким городским судом мужчины признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по части 3 статьи 30 пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ). Каждый из них приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
наркотики
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Комментарии (1)

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Старый житель Липецка
сегодня, 10:37
Да нет, ну не может быть... Они же слабые и беззащитные, и вообще, если их не будет, то некому будет город убирать, работать курьерами, и водить автобусы.
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