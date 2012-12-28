В России
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51 минуту назад
Село в Белгородской области атаковали 5 дронов-камикадзе
Пострадал один человек.
Еще одним дроном-камикадзе атакован движущийся зерновоз. Пострадавших нет. В результате взрыва повреждена цистерна зерновоза.
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Двумя FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал.
Также в результате атаки FPV-дрона повреждения получил торговый объект (выбиты окна) и ГАЗель, припаркованная рядом.
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На местах происшествий работают оперативные службы.
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