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2 минуты назад

«ЭкоПром-Липецк» призер Всероссийской премии профессионалов предприятий городского хозяйства!

18 апреля подвели итоги IV Всероссийской «Межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства-2023». Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» занял II место в номинации «Раздельный сбор твердых коммунальных отходов».

На конкурс «ЭкоПром-Липецк» представил проект «Эко.Шкаф» по сбору текстиля. Сейчас в городе организовано 12 точек сбора текстиля, в ближайшее время планируется добавить еще 2.


В рамках проекта собранное сырье отправляется на сортировку и дальнейшую реализацию вторичного ресурса.

«Ежегодно тонны одежды и обуви попадают на полигон. Эти отходы невозможно отсортировать на мусоросортировочном заводе, как, например, стекло или пластик. После транспортирования в мусоровозе испачканная и поврежденная одежда не пригодна для повторного использования. Её единственный путь - это полигон.

Для решения проблемы утилизации текстиля в августе 2022 года мы запустили проект по раздельному сбору одежды, обуви и домашнего текстиля, за все время мы собрали и направили во вторичный оборот свыше 15 тонн сырья.

Приятно, что наш проект отмечен на федеральном уровне. Это дает нам стимул для развития проекта», - отметила Зиганчина Ольга, начальник отдела по связям с общественностью АО «ЭкоПром-Липецк».

Если вы готовы освободить шкафы от ненужных вещей и сделать это с пользой для экологии, то Эко.Шкафы ждут вас по адресам:

Контейнерные площадки:
- ул. Гагарина, д.35,
- ул. Юбилейная д.4,
- ул. Хренникова, 1,
- ул. Бехтеева, 10,
- ул. Стаханова, 59,
- ул. Вермишева, д.25.

Парки:
-Быханов сад,
-парк Победы,
-парк Металлургов.

Торговые центры и офисы:
- ТЦ «Радуга» (на 2 этаже, рядом с отделом «Moda&Comfort»), ул. Студеновская, д.184;
- Центр по работе с физ. лицами АО «ЭкоПром-Липецк», ул. У. Громовой, д.6 (время работы вт., ср., чт. 8.00-18.00);
‐ гипермаркет "Леруа Мерлен", Елецкое шоссе, д.15.

Реклама. АО ЭкоПром-Липецк

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