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В России
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17 минут назад
Россиян предупредили об увеличении сроков оформления шенгенских виз перед летним сезоном
Перед летом россиян предупредили об увеличении сроков оформления шенгенских виз.
Директор по туризму компании "Туртранс-Вояж" Роман Руденко рассказал изданию, что количество запросов на шенгенские визы растет параллельно с загруженностью визовых центров. По его словам, большие сложности возникают у туристических групп, сроки поездок которых обычно строго регламентированы. Индивидуальный туризм с возможностью более гибкого выбора дат менее затронут этой проблемой.
Уточняется, что туристам трудно попасть в визовые центры Испании и Италии. Например, записаться на подачу документов на визу в Италию можно только за два месяца до даты вылета, особенно в регионах.
Руденко добавил, что процент открытия виз россиянам в целом высокий. Он пояснил, что опытным путешественникам, у которых в паспортах уже были продолжительные визы, могут выдать шенген на один, два, три или даже четыре года.
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