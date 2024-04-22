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21
17 минут назад

Россиян предупредили об увеличении сроков оформления шенгенских виз перед летним сезоном

Перед летом россиян предупредили об увеличении сроков оформления шенгенских виз.

Россиян предупредили об увеличении сроков оформления шенгенских виз перед летним сезоном, - пишет "Лента" со ссылкой на туристическое информационное агентство RTN.

Директор по туризму компании "Туртранс-Вояж" Роман Руденко рассказал изданию, что количество запросов на шенгенские визы растет параллельно с загруженностью визовых центров. По его словам, большие сложности возникают у туристических групп, сроки поездок которых обычно строго регламентированы. Индивидуальный туризм с возможностью более гибкого выбора дат менее затронут этой проблемой.

Уточняется, что туристам трудно попасть в визовые центры Испании и Италии. Например, записаться на подачу документов на визу в Италию можно только за два месяца до даты вылета, особенно в регионах.

Руденко добавил, что процент открытия виз россиянам в целом высокий. Он пояснил, что опытным путешественникам, у которых в паспортах уже были продолжительные визы, могут выдать шенген на один, два, три или даже четыре года.
шенген
туризм
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