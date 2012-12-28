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В мире
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сегодня, 11:29
ЕС планирует включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки СПГ
Страны Евросоюза планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).
"Введение 14-го пакета санкций - это одна из самых важных задач. Мы намерены включить [в него] как запрет на импорт сжиженного природного газа, так и меры по сдерживанию российского теневого флота", - заявил он перед встречей глав МИД стран ЕС.
Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в Люксембурге, обсудит военную помощь Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и положение дел в Судане.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис допускал, что новый пакет санкций против России могут принять весной, однако отмечал, что согласование сопряжено с трудностями. Он говорил, что в него могут войти меры против обхода санкций.
ЕС ввел эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов, трубопроводный газ и СПГ запрет не затронул, однако поставки значительно сократились с февраля 2022 года и после подрыва "Северных потоков".
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