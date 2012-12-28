В Липецкой области — мокрый снег, морось и потепление до +2

Уже 19 и 20 февраля осадки прекратятся и снова похолодает.





18 февраля Липецкая область попадет под влияние атмосферных фронтов циклона с Атлантики, которые принесут с собой осадки в виде снега, мокрого снега, мороси, местами гололед, на дорогах гололедица. 19 и 20 февраля атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 февраля — 3-4 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше нормы, 19 и 20 февраля – 7-10 градусов мороза, что на 1-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 февраля в Липецкой области облачно, ночью преимущественно без осадков, днем умеренные снег, мокрый снег и морось, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от -5 до -10, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем умеренные снег, мокрый снег и морось. Температура ночью – от -7 до -9, днем – от 0 до -2 градусов.День 18 февраля стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 30 градусов мороза.