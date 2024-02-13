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Общество
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сегодня, 10:02
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Аварийная бригада «Квадры» меняет прохудившийся отвод на Московской
Энергетики обещают подать тепло к середине дня.
Энергетики подтвердили озвученный утром график ремонтных работ: к 11:00 они будут завершены, а в 13:00 начнется заполнение теплосети.
Напомним, прорыв в тепловой камере напротив остановки «Технический университет» произошел около полуночи 12 февраля. Без горячей воды и тепла остались дома по адресам:
Ул. Московская, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 101а, 117, 111, 115, 119, 121, 149, 141, 151, 149б, 143, 137, 135, 139, 147, 153, 157, 161, 133, 129, 131
Ул. Кувшинова, 2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1, 5б
Ул. Полиграфическая, 12, 10, 8, 8а, 6, 4
Ул. Бехтеева, 7, 5, 9, 3, 1, 6
Ул. Белянского, 2, 4, 6, 10, 12, 8, 14, 16, 18
Ул. Замятина, 1, 1б, 2, 1а, 3, 4, 5, 4б, 4а
Ул. Славянова, 1, 2, 3
Ул. Политехническая, 1, 9, 11, 13, 9а, 15, 1, 3, 5.
— Микрорайон «Университетский» переподключен на резервную схему теплоснабжения. Таким образом до окончания работ подача теплоносителя будет ограничена только для домов, расположенных в 19-м микрорайоне, — сообщили в «Квадре».
На время ремонта перекрыта полоса улицы Московской у остановки «Технический университет».
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