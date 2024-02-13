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сегодня, 10:02
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Аварийная бригада «Квадры» меняет прохудившийся отвод на Московской

Энергетики обещают подать тепло к середине дня.

На улице Московской, где накануне вечером произошел порыв теплосети, аварийная бригада «Квадры» вырезала т.н. отвод — г-образный кусок трубы в тепловой камере и меняет его на новый.

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Энергетики подтвердили озвученный утром график ремонтных работ: к 11:00 они будут завершены, а в 13:00 начнется заполнение теплосети. 

Напомним, прорыв в тепловой камере напротив остановки «Технический университет» произошел около полуночи 12 февраля. Без горячей воды и тепла остались дома по адресам:

Ул. Московская, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 101а, 117, 111, 115, 119, 121, 149, 141, 151, 149б, 143, 137, 135, 139, 147, 153, 157, 161, 133, 129, 131
Ул. Кувшинова, 2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1, 5б
Ул. Полиграфическая, 12, 10, 8, 8а, 6, 4
Ул. Бехтеева, 7, 5, 9, 3, 1, 6
Ул. Белянского, 2, 4, 6, 10, 12, 8, 14, 16, 18
Ул. Замятина, 1, 1б, 2, 1а, 3, 4, 5, 4б, 4а
Ул. Славянова, 1, 2, 3
Ул. Политехническая, 1, 9, 11, 13, 9а, 15, 1, 3, 5.

— Микрорайон «Университетский» переподключен на резервную схему теплоснабжения. Таким образом до окончания работ подача теплоносителя будет ограничена только для домов, расположенных в 19-м микрорайоне, — сообщили в «Квадре».

На время ремонта перекрыта полоса улицы Московской у остановки «Технический университет».
коммунальная авария
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Ефросинья
2 минуты назад
Низкий поклон за быстро устраненную аварию.Все только и держится на слесарях Квадры.Но ведь теперь начнутся порывы в домах и не факт,что тепло будет.
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Карлсон Такер
11 минут назад
Понятно что о таком не расскажут в новостях и не покажут по телевизору - потому как у нас всё хорошо а плохо в Америке!
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Ужас
15 минут назад
Такого бардака в городе я не помню за свои года
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гость
39 минут назад
А поколения главных бухгалтеров проверяли?
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Маруся
52 минуты назад
у кого у следующего рванет, интересно? так то в Липецке все коммуникации закладывали в 70-80гг., дяди Ленины трубы поди не вечные, держались из последних сил
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Генерал, Юрий Бикасов
53 минуты назад
Денег нет на замену коммуникаций, всё за кардон давно вывели!
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ничего удивительного
сегодня, 11:01
По официальным данным, в Липецкой области изношенными являются 56 % коммуникаций (а в Москве - всего 1%, почему-то...:)))
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Гость
21 минуту назад
КВАДРА собственность Русатом поэтому в Москве 1%,а у нас 56%
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Житель Университетского
сегодня, 10:53
Спасибо вам, мужики!
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скромный заголовок
сегодня, 10:48
* мы называем давно сгнивший металл
Ответить
гость
сегодня, 10:47
Главное асфальт новый уложить быстрее везде...
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