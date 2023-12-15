Общество

сегодня, 09:12

Глава Липецка обратилась к горожанам с просьбой оставить дома личные автомобили

33 2984
#снегопад
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Глава Липецка обратилась к горожанам с просьбой оставить дома личные автомобили

По словам Евгении Уваркиной, снегопад обнулил всю ночную работу коммунальной техники.

«Такого снегопада давно не было. Циклон «Ваня» накрыл наш Липецк.  Техника работала всю ночь, но нескончаемый снегопад все усилия обнулил», — написала Евгения Уваркина в своем Telegram-канале. 

«Сейчас делаем упор на расчистку центральных улиц, тротуаров и остановок, проездов к соцобъектам. Дворники работают с четырех утра. Привлекли дополнительную технику, мобилизовали все возможные ресурсы», — добавила мэр и попросила липчан, по возможности передвигаться на общественном транспорте: 

«По возможности прошу передвигаться сегодня на общественном транспорте, чтобы не создавать пробки личными автомобилями и позволить спецтехнике более производительно работать».

Прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации! Мы прикладываем все усилия для устранения стихии.


33 2984
#снегопад
2

Комментарии (33)

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Ответ

9 минут назад
111, у Нлмк есть собственник. Пусть теперь у него голова болит.
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Студент

13 минут назад
Stinol, я сегодня 1.5 часа от ДС звёздного не мог уехать в пед, автобусы либо не останавливаются, либо останавливаются, но люди от туда уже вываливаются. Вот мы пересели все на автобусы, но никто не увеличил их количество. Огромный минус администрации
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Вопрос

13 минут назад
Мобилизовали все ресурсы? Это 2 трактора и 5 дворников со сломанными лопатами?
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111

14 минут назад
И прямо перед этой новостью новость - В «Елецкий» общественный транспорт не заезжает. Работники НЛМК идите пешком до своих цехов)))) Мне так нравится как зима в этом году показала некомпетентность нашего руководства города))) Прям во всей красе.
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Жека

14 минут назад
Так автомобили убрать чтобы чистили или оставить? Руководство не профессиональное. Привыкли всё по инерции делать. Я видел снегопады по сильнее но дороги числились автобусы ходили и ни кто не Ля Ля Ля календарь.
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Енот

15 минут назад
На соколе вчера тоже трактор по дворам с поднятым отвалом катался маразм
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Натали

16 минут назад
Самое ценное сейчас - это Здоровье, лопата, высокие сапоги и полный привод на механике. Но к обеду и полный привод не поможет.
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Житель города

17 минут назад
Начальники связанные с расчисткой улиц департамента жкх и транспорта ,кто отвечает за расчистку и движение автобусов должны быть уволены сегодня за ненадлежащее выполнение своих обязанностей!!! Сегодня же группа инициативных граждан подаст коллективное обращение!!!
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Позор

17 минут назад
Люди сами себе чистят дороги. А техника вся распродана, всё разворовано.
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Скажите

18 минут назад
А на чем добираться,если автобусы не ходят, такси не едет????
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