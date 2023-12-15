сегодня, 09:12
Глава Липецка обратилась к горожанам с просьбой оставить дома личные автомобили
По словам Евгении Уваркиной, снегопад обнулил всю ночную работу коммунальной техники.
«Сейчас делаем упор на расчистку центральных улиц, тротуаров и остановок, проездов к соцобъектам. Дворники работают с четырех утра. Привлекли дополнительную технику, мобилизовали все возможные ресурсы», — добавила мэр и попросила липчан, по возможности передвигаться на общественном транспорте:
«По возможности прошу передвигаться сегодня на общественном транспорте, чтобы не создавать пробки личными автомобилями и позволить спецтехнике более производительно работать».
Прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации! Мы прикладываем все усилия для устранения стихии.
Ответ
Студент
Вопрос
111
Жека
Енот
Натали
Житель города
Позор
Скажите