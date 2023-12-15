Глава Липецка обратилась к горожанам с просьбой оставить дома личные автомобили

По словам Евгении Уваркиной, снегопад обнулил всю ночную работу коммунальной техники.





«Такого снегопада давно не было. Циклон «Ваня» накрыл наш Липецк. Техника работала всю ночь, но нескончаемый снегопад все усилия обнулил», — написала Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.

«Сейчас делаем упор на расчистку центральных улиц, тротуаров и остановок, проездов к соцобъектам. Дворники работают с четырех утра. Привлекли дополнительную технику, мобилизовали все возможные ресурсы», — добавила мэр и попросила липчан, по возможности передвигаться на общественном транспорте:



«По возможности прошу передвигаться сегодня на общественном транспорте, чтобы не создавать пробки личными автомобилями и позволить спецтехнике более производительно работать».



Прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации! Мы прикладываем все усилия для устранения стихии.

