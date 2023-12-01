Липчанка нашла в кафе кошелек с деньгами и отправилась за покупками: ее обвиняют в краже

Женщина успела потратить 9 тысяч из 31,5 тысячи найденных.

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Оперативники уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку задержали 32-летнюю жительницу города по подозрению к краже кошелька с деньгами.



Кошелек с 31,5 тысячи рублей она нашла на стуле в кафе и отправилась тратить деньги. А владелица кошелька, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.



До задержания женщина успела потратить 9 тысяч рублей, остальные деньги возвращены владелице кошелька.



«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

