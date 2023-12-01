Происшествия

сегодня, 08:17

Липчанка нашла в кафе кошелек с деньгами и отправилась за покупками: ее обвиняют в краже

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#кража
Липчанка нашла в кафе кошелек с деньгами и отправилась за покупками: ее обвиняют в краже

Женщина успела потратить 9 тысяч из 31,5 тысячи найденных.

Оперативники уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку задержали 32-летнюю жительницу города по подозрению к краже кошелька с деньгами.

Кошелек с 31,5 тысячи рублей она нашла на стуле в кафе и отправилась тратить деньги. А владелица кошелька, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.

До задержания женщина успела потратить 9 тысяч рублей, остальные деньги возвращены владелице кошелька.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
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#кража

Комментарии (11)

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Animal Planet

5 минут назад
Лучше бы она собаку бездомную или кошку приютила.
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Безмасочник

9 минут назад
Если на стуле лежал, то не нашла, а просто украла. Хозяин, должно быть отлучился на пару минут, а кошелёк оставил на стуле. Найден был бы, если бы на полу валялся.
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ТАТЬЯНА

13 минут назад
А я так считаю,это ей Бог послал,что нашла.
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СССР

15 минут назад
Увидела бабло и глаза загорелись,а мозг включить не судьба,ну это болезнь века называется ЖАДНОСТЬ.!!!
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Гость

19 минут назад
Ну совсем измельчал народ.. Позор какой… 32 года тете, а она ничего не знает, не читает, понятия не имеет о наказании в подобных случаях… Ни ума, ни совести, как говорится!
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Действительно

21 минуту назад
обыватель, если у тебя из машины магнитолу дёрнут, машина же в суд подает.
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обыватель

26 минут назад
поддерживаю Lex . сиденье подаст в суд
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ха

32 минуты назад
во как, ток за убийство никого не сажают, пацана с крыши кидали, в мусорке катали, а потом типа он сам умер, а они типа ему ритуальные поминки таким образом сделали, а тут нашла, но не пропадать же добру, а тут ее * находку не дали обмыть, да еще 5 гоодов шьют, ая яй как вам не стыдно, ее надо понять и простить
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эх

37 минут назад
жизнь ее жестянка, даж гульнуть по нормальному не успела
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Lex

49 минут назад
А у кого женщина украла кошелёк? У стула?
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