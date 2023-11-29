Общество

сегодня, 17:50

Еще один старый район на Тракторном попал в программу реновации

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#реновация
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Еще один старый район на Тракторном попал в программу реновации

Район в границах улиц Ильича, Волгоградской, Студенческой и 3-го Сентября будет застраивать застройщик из Воронежа.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка провел торги по комплексному развитию территории в районе досугового центра «Маяк» в границах улиц Ильича, Волгоградской, Студенческой и 3-го Сентября. Единственным участником аукциона стала воронежская ООО СЗ «Маяк». Она выкупила право реновации этой территории за 4,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.  

Общая площадь территории для комплексного развития – 104 208 кв.м. Ожидается, что контракт с застройщиком будет подписан до конца декабря 2023 года.

В границах территории расположены 9 многоквартирных домов, признанных аварийными, которые будут расселены по программе АЖФ до конца 2023 года. После заключения договора территория начнет свое преображение с предварительным расселением и сносом аварийного и ветхого жилья. За счет средств инвестора будет произведено строительство дошкольного учреждения (детский сад), а также создание объектов инженерной инфраструктуры комплексного электроснабжения района ЛТЗ. Обновление городской застройки происходит за счет внебюджетных источников – строительных организаций.

По сути, на месте аварийного и изношенного жилого фонда застройщику предстоит возвести новый микрорайон. Срок реализации проекта – 10 лет.

В этот понедельник на публичных слушаниях проекта городского бюджета на 2024 год о развитии жилищного строительства в районе ЛТЗ рассказала заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры Виктория Мочалова. По ее словам, в ближайшие три года там проведут масштабную реконструкцию существующей инженерной инфраструктуры. Для этого будут привлечены средства специального казначейского кредита. В рамках комплексного развития территории застройщики возведут более 250 000 кв.м нового жилья для шести тысяч липчан.
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#реновация
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Комментарии (1)

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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

41 минуту назад
Давно пора взяться за этот богом забытый район города.
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

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