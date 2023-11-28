В России

7 минут назад

Переходный период для введения нового порядка регистрации на сайтах могут продлить

12
#регистрация #сайты

Решение о таком периоде было принято ради пользователей.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается дать российским цифровым платформам больше времени на приведение своих систем авторизации в соответствие с действующим законодательством.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает делать авторизацию в Рунете несколькими способами: через мобильный телефон, "Госуслуги", Единую биометрическую систему или иной сервис авторизации, который находится полностью или более чем на 50% под контролем России, - заявил соавтор поправок — заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Однако после консультации и обсуждения вопроса с представителями рынка выяснилось, что не все цифровые платформы смогут подготовиться и соблюдать этот закон с 1 декабря. Требуется время для приведения своей организационной структуры в соответствие", — отметил депутат.

По его словам, "Яндекс" и "Озон" обязуются в течение 2024 года привести свои системы авторизации в соответствие с законом и запустить их к 2025 году, - говорится на сайте Госдумы.

"Решение о переходном периоде было принято не ради цифровых компаний, а ради пользователей. Если сейчас не принять законопроект, то людям будет неудобно пользоваться многими сервисами", — подчеркнул депутат.
12
#регистрация #сайты

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