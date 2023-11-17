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36 минут назад

Во втором чтении принята новая редакция закона о занятости

27
#зако о занятости

Новым документом предлагается определить цель государственной политики в сфере занятости населения, а также принципы правового регулирования отношений в этой сфере.

Госдума приняла во втором чтении новую версию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации".

Изменения предложены группой депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Новым документом предлагается определить цель государственной политики в сфере занятости населения, а также принципы правового регулирования отношений в этой сфере, - говорится на сайте Госдумы.

"Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Уточняется, что документом даются определения понятиям "занятость", "самозанятость", "платформенная занятость". Также уточняется статус граждан, которые могут считаться занятыми или нуждающимися в содействии при трудоустройстве (безработными).

Среди одобренных ко второму чтению поправок — предложение о фиксации нынешнего размера минимального и максимального пособия по безработице, приравненного к МРОТ, а также его ежегодная индексация.

В редакции, принятой в первом чтении, предполагалось, что квоты на трудоустройство инвалидов будут определять субъекты РФ. В ходе обсуждения было принято решение о том, что квоты будут определяться субъектами с учетом единых рекомендаций, которые должно предложить Министерство труда и социальной защиты.

Также предложено значительно расширить возможности граждан на получение услуг государственной службы занятости, в частности закрепить преимущественное право участников СВО и членов их семей на трудоустройство, а также гарантии занятости инвалидов, граждан предпенсионного возраста и детей-сирот.
27
#зако о занятости

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