Общество

29 минут назад

Многоэтажный дом на Неделина регулярно остается без воды

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#водоснабжение #прорыв
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Оказалось дом не поставлен на баланс ресурсоснабжающей организации

Все выходные в редакцию GOROD48 писали жильцы дома №10 по улице Неделина.

«Здравствуйте, хотелось бы обратиться к вам с проблемой постоянного отключения воды по адресу Неделина 10. В виду частых порывов отключение воды происходит каждую неделю стабильно и может даже быть несколько раз за неделю, соответственно мы сидим без холодной, горячей воды и без отопления….»

«Уже на протяжении полугода, через каждые 3-10 дней на постоянной основе происходит порыв водовода, причем порыв осуществляется в местах некачественного ремонта, проведенного ремонтной службой «РВК Липецк». Соответственно жители Неделина,10 постоянно остаются без воды, а с учетом того, что горячее водоснабжение и отопление в доме осуществляется через систему теплообмена, то отсутствует не только холодная вода, но и горячая и отопление, люди мерзнут, у многих маленькие дети!»

«Добрый день, помогите решить проблему с водоснабжением дома, на протяжении полугода происходят систематические отключения холодной воды, в месяц по пять раз, постоянно роют возле дома, уже две ямы раскопали, ничего не делают, сегодня воскресенье, опять без воды! Сколько это будет продолжаться? «РВК» не работает от слова вообще!».

В «РВК-Липецк», нам рассказали, что сети водоснабжения и водоотведения у дома №10 по улице Неделина, до сих пор не переданы на баланс компании.

— Между тем, только с начала лета водоканал пять раз: 31 июля, 12 августа, 18 августа, 23 октября и 12 ноября, выезжал на устранение нештатных ситуаций на различных участках сетей, о чем оперативно информировал жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ, — сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».
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#водоснабжение #прорыв
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Комментарии (3)

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Я не я

12 минут назад
И кто ж в том виноват что сети водоснабжения до сих пор не переданы на баланс компании? Может прокуратура разберется.
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Мужик с Липецка

14 минут назад
Что за регулярные отключения воды?! Раньше такого не было. Если Росводоканал не справляется со своими обязанностями, то пусть возле каждого дома поставит колодцы...
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