Слишком предприимчивые «коммунальщики» принуждают липчан к поверке исправных счетчиков

Одна из ресурсных организаций уже бьет тревогу.

В редакцию GOROD48 обратились липчане, которые столкнулись с неприятной ситуацией — их пожилые родственники стали жертвами предприимчивых «проверяющих».



«В ноябре 2023 года на улице Неделина двое негодяев (по другому их назвать нельзя) ходят по квартирам престарелых граждан и путем обмана и угроз понуждают их переустанавливать исправные счетчики горячей и холодной воды. Действуют они как метрологи от имени киселевского предпринимателя, — сказано в письме в редакцию.



По словам автора письма, 6 ноября эти метрологи пришли к бабушке-инвалиду и почти за 8 тысяч рублей провели поверку и опломбировку счетчиков, хотя прежняя поверка была действительна до 2026 года. А 7 ноября другой престарелой женщине за 5600 рублей заменили счетчик.



«Доказать умысел негодяев на мошенничество практически не возможно, так как оформлены соответствующие договоры, работы произведены. Поэтому прошу довести эту информацию до престарелых граждан и их родственников, чтобы они не стали жертвами», — просит автор письма.



Следом официальное сообщение выпустило «РВК-Липецк». Компания просит горожан не поддаваться на уловки лжекоммунальщиков, которые под видом сотрудников водоканала, угрожая штрафами, настойчиво предлагающих липчанам услуги по опломбировке, поверке и замене водяных счетчиков.



«Лжекоммунальщики сообщают, что у счетчиков истек срок эксплуатации или поверки и предлагают по завышенным ценам установить новые приборы учета, или провести их поверку. После выполнения работ – навязывают услуги платной опломбировки счетчиков.



Специалисты» РВК-Липецк» работают только по заявкам абонентов. Обходы квартир для замены или поверки приборов учета сотрудники компании не делают. В случае контрольного списания показаний счётчиков жильцы многоквартирных домов извещаются заранее через объявления на подъездах. Контролер, действующий от имени «РВК-Липецк», имеет соответствующий договор, оформленный с водоканалом, — заявили в организации.



В «РВК-Липецк» напомнили, что опломбирование счетчиков может осуществляться только поставщиком ресурсов и, по закону, производится без взимания платы. За исключением случаев, когда опломбирование приборов учета производится повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем.



Оценить правовую сторону действий предприимчивых метрологов мы попросили в полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с каждым случаем нужно разбираться отдельно.



— Если липчане уверены, что стали жертвами мошенников, им необходимо обратиться с заявлением в полицию, после чего будет проведена тщательная проверка и дана правовая оценка действиям указанных в заявлении лиц, — сказали GOROD48 в полиции.

