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33 минуты назад

«Роскосмос» сообщил о смерти замгендиректора госкорпорации Овчинникова

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#Роскосмос #Овчинников

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов и коллектив "Роскосмоса" выразили семье умершего глубочайшие соболезнования.

Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет, - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"После тяжелой болезни на 41-м году жизни скончался заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников", — уточнили в организации.

"Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков", - написал бывший руководитель предприятия Дмитрий Рогозин в своем Телеграм-канале.

Рогозин рассказал, что сам пригласил Овчинникова в "Роскосмос" в 2018 году. До этого тот работал в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), откуда его отпустили "с большой неохотой, там его тоже ценили". По словам Рогозина, Овчинников успешно проработал в госкорпорации: "С ним мы навели финансовый порядок, хорошо понимали друг друга".

Овчинников проработал в "Роскосмосе" свыше 5 лет, курировал вопросы экономики и финансов, также поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли.
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#Роскосмос #Овчинников

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