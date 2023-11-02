Общество
53 минуты назад
Тротуары на улице Советской закрыты боллардами
Сюда неоднократно наведывались инспекторы ГИБДД наводить порядок со стихийной парковкой.
Управление главного смотрителя Липецка объявило бой парковщикам на улице Советской: у дома № 27 установлены болларды.
Место, как говорится, намоленное. Полицейские штрафуют водителей за езду по этому тротуару и парковку на нем регулярно. И вот 31 октября здесь появились бетонные полусферы, которые не дают водителям заезжать на пешеходную зону.
Нет парковке у подъезда!
После установки болладов местные жители разделились на две категории. Одни, те кто неоднократно обращался к власти с просьбой решить надоевшую проблему, рады. Другие — жалуются, что из-за бетонных блоков к домам не проедут ни скорая, ни пожарные.
Но власти с этими доводами в корне не согласны.
Небольшая парковка все же осталась у крайнего подъезда.
«Болларды возле дома №27 по улице Советской установлены по поручению надзорных органов, а также в результате рассмотрения обращений жителей города. Ограничители не помешают проезду экстренных служб», — сказано в ответе мэрии на запрос GOROD48.
Есть, правда, и еще одна категория недовольных. Пожилая жительница дома №27 сказала нам, что болларды стоят слишком часто, и человеку с тростью и сумкой будет сложно проходить мимо них. А вот с чем не поспоришь, так это с внешним видом — привести облезшие болларды в порядок будет не лишним.
Место, как говорится, намоленное. Полицейские штрафуют водителей за езду по этому тротуару и парковку на нем регулярно. И вот 31 октября здесь появились бетонные полусферы, которые не дают водителям заезжать на пешеходную зону.
Нет парковке у подъезда!
После установки болладов местные жители разделились на две категории. Одни, те кто неоднократно обращался к власти с просьбой решить надоевшую проблему, рады. Другие — жалуются, что из-за бетонных блоков к домам не проедут ни скорая, ни пожарные.
Но власти с этими доводами в корне не согласны.
Небольшая парковка все же осталась у крайнего подъезда.
«Болларды возле дома №27 по улице Советской установлены по поручению надзорных органов, а также в результате рассмотрения обращений жителей города. Ограничители не помешают проезду экстренных служб», — сказано в ответе мэрии на запрос GOROD48.
Есть, правда, и еще одна категория недовольных. Пожилая жительница дома №27 сказала нам, что болларды стоят слишком часто, и человеку с тростью и сумкой будет сложно проходить мимо них. А вот с чем не поспоришь, так это с внешним видом — привести облезшие болларды в порядок будет не лишним.
нквд
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