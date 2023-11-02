Общество

53 минуты назад

Тротуары на улице Советской закрыты боллардами

3 507
#болларды #тротуары #парковка
2
Тротуары на улице Советской закрыты боллардами

Сюда неоднократно наведывались инспекторы ГИБДД наводить порядок со стихийной парковкой.

Управление главного смотрителя Липецка объявило бой парковщикам на улице Советской:  у дома № 27 установлены болларды.

Место, как говорится, намоленное. Полицейские штрафуют водителей за езду по этому тротуару и парковку на нем регулярно. И вот 31 октября здесь появились бетонные полусферы, которые не дают водителям заезжать на пешеходную зону.

WhatsApp Image 2023-11-02 at 10.18.22.jpeg+2023-11-02-16.37.32.jpg

Нет парковке у подъезда!

После установки болладов местные жители разделились на две категории. Одни, те кто неоднократно обращался к власти с просьбой решить надоевшую проблему, рады. Другие — жалуются, что из-за бетонных блоков к домам не проедут ни скорая, ни пожарные.

Но власти с этими доводами в корне не согласны.

WhatsApp Image 2023-11-02 at 10.18.22 (1).jpeg+2023-11-02-16.37.32.jpg

Небольшая парковка все же осталась у крайнего подъезда.

«Болларды возле дома №27 по улице Советской установлены по поручению надзорных органов, а также в результате рассмотрения обращений жителей города. Ограничители не помешают проезду экстренных служб», — сказано в ответе мэрии на запрос GOROD48.

Есть, правда, и еще одна категория недовольных. Пожилая жительница дома №27 сказала нам, что болларды стоят слишком часто, и человеку с тростью и сумкой будет сложно проходить мимо них. А вот с чем не поспоришь, так это с внешним видом — привести облезшие болларды  в порядок будет не лишним.

WhatsApp Image 2023-11-02 at 10.18.23.jpeg+2023-11-02-16.37.32.jpg
3 507
#болларды #тротуары #парковка
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

нквд

13 минут назад
В каждый двор по десятку баллардов
ответить

Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

22 минуты назад
На Коммунистической стоит знак пешеходная дорожка, стояли полусферы только это не оставила поток машин как ездили так и ездят. Просто полусферы раздвинули и всем плевать.
ответить

-

38 минут назад
А чего асфальт не сделали? Плитку шипами обточат. И рисунок, как разметка.
ответить
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Паралимпийцев оставил без инвентаря поставщик
#УФАС
Паралимпийцев оставил без инвентаря поставщик

36 минут назад

Общество
«Сколько можно грязь месить и обходить за тридевять земель раскопки?!»
#раскопки #энергетики
9
«Сколько можно грязь месить и обходить за тридевять земель раскопки?!»

сегодня, 15:23

Общество
Неожиданно для себя липчанка задолжала за квартиру 15 тысяч рублей
#долги #ЖКХ
14
Неожиданно для себя липчанка задолжала за квартиру 15 тысяч рублей

сегодня, 13:39

Общество
В Липецке строят яхт-клуб
#яхт-клуб
49
В Липецке строят яхт-клуб

сегодня, 12:31

Общество
«Сколько продержится такая лестница? Видимо, пару зим, и вся красота рассыплется»
#благоустройство
22
«Сколько продержится такая лестница? Видимо, пару зим, и вся красота рассыплется»

сегодня, 11:41

Общество
Липчан просят не скармливать брикеты с вакциной от бешенства домашним животным
#животные #бешенство
3
Липчан просят не скармливать брикеты с вакциной от бешенства домашним животным

сегодня, 11:12

Общество