60-летний ельчанин на переходе сбил пешехода: пострадавший умер в больнице

Водитель получил полтора года колонии-поселения.

60-летнего ельчанина осудили по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Как сообщили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, 20 января этого года на альтернативном участке трассы М-4 «Дон» в Ельце по направлению из Воронежа в Москву водитель технически исправного автомобиля «Донинвест Кондор» выехал на запрещающий сигнал светофора на пешеходный переход, по которому на зеленый переходил проезжую часть потерпевший. В результате пешеход с травмами был госпитализирован в больницу, где на следующий день скончался.



В Елецком городском суде выяснилось, что участок дороги был освещен, а вот водитель ехал со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, а также не учел дорожные условия: темное время суток, нахождение по пути его следования регулируемого сигналами светофора пешеходного перехода, проявил невнимательность и непредусмотрительность.



В результате водителя приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили прав на 2 года. В пользу признанной по делу потерпевшей родственницы погибшего также взыскана компенсация морального вреда в 690 000 рублей, а также расходы на погребение и оплату услуг представителя.