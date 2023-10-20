Происшествия

54 минуты назад

60-летний ельчанин на переходе сбил пешехода: пострадавший умер в больнице

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#ДТП
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60-летний ельчанин на переходе сбил пешехода: пострадавший умер в больнице

Водитель получил полтора года колонии-поселения.

60-летнего ельчанина осудили по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, 20 января этого года на альтернативном участке трассы М-4 «Дон» в Ельце по направлению из Воронежа в Москву водитель технически исправного автомобиля «Донинвест Кондор» выехал на запрещающий сигнал светофора на пешеходный переход, по которому на зеленый переходил проезжую часть потерпевший. В результате пешеход с травмами был госпитализирован в больницу, где на следующий день скончался.

В Елецком городском суде выяснилось, что участок дороги был освещен, а вот водитель ехал со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, а также не учел дорожные условия: темное время суток, нахождение по пути его следования регулируемого сигналами светофора пешеходного перехода, проявил невнимательность и непредусмотрительность.

В результате водителя приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили прав на 2 года. В пользу признанной по делу потерпевшей родственницы погибшего также взыскана компенсация морального вреда в 690 000 рублей, а также расходы на погребение и оплату услуг представителя.
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#ДТП
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Комментарии (5)

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Вася

18 минут назад
Чрезвычайно маленькое наказание!!! Минимум 10 лет строгого режима, лишение прав пожизненно, машину продать и деньги передать семье пострадавшего, - я думаю, что это ничтожная цена за гибель ЧЕЛОВЕКА!!! Только так можно бороться с водятлами!
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Почему

26 минут назад
"На запрещающий сигнал" выехал и так легко отделался за смерть невинного человека ?!
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.....

32 минуты назад
Вот так - человек умер, а этому полтора года
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Водитель

33 минуты назад
жив и здоров ,наказание смехотворное и другие будут сбивать насмерть ,если такие наказания,да и будут посмеиваться над пешеходами !
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Игорь

35 минут назад
Это ужасно. Люди, не спешите на своих автомобилях. Всюду можно успеть, а жизнь не вернуть никак ...
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