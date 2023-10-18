Происшествия
15 минут назад
На дороге Липецк-Елец столкнулись два грузовика и легковушка
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Никто не пострадал.
Сегодня днем на дороге Липецк-Елец недалеко от поворота к селу Бруслановка столкнулись два грузовика и легковушка, следовавшие в попутном направлении. По словам очевидцев, авария произошла недалеко от места жуткого ДТП с последующим возгоранием машин, которое произошло 12 октября. Тогда 50-летний водитель «Скании» погиб, еще два человека пострадали.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня в ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем никто не пострадал.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня в ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем никто не пострадал.
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