Общество

47 минут назад

Уже заплатившие за парковку липчане деньги не потеряют

4 365
#парковки
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Уже заплатившие за парковку липчане деньги не потеряют
Жительница Липецка рассказала о попытке внести деньги на свой аккаунт в приложение для оплаты парковки. Платеж прошел, но деньги на аккаунт зачислены не были.

«Внесла деньги и теперь не могу их вернуть. Когда они зачислятся в приложение города и вообще будут ли доступны к списанию, неизвестно. Полагаю, что это введение граждан в заблуждение, и кто-то должен нести за это ответственность», — написала липчанка.

Как сообщили в управлении главного смотрителя города, если деньги были внесены через приложение «Горпарковки» или любые устройства ПАО Сбербанк, они зачислятся в обязательном порядке.

Добавим, что тестовый период, во время которого не надо платить за парковку, должен был продлиться до 1 ноября. Однако накануне мэрия сообщили о  продлении этого периода в том случае, если система не будет готова к 1 ноября.
4 365
#парковки
1

Комментарии (4)

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И такое бывало.

1 минуту назад
Конечно зачислят, но сначала через Кипр проведут а потом что останется.
ответить

Нет

23 минуты назад
Всё заработпет, 7 ноября 2023 года, в честь знаменательного события даже будут шествия и митинги восхищённых горожан.
ответить

Всё заработпет

29 минут назад
2 ноября 2023
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КузьмичЬ

35 минут назад
Ни когда такого не было, и вот опять!
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