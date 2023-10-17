Общество
47 минут назад
Уже заплатившие за парковку липчане деньги не потеряют
Жительница Липецка рассказала о попытке внести деньги на свой аккаунт в приложение для оплаты парковки. Платеж прошел, но деньги на аккаунт зачислены не были.
«Внесла деньги и теперь не могу их вернуть. Когда они зачислятся в приложение города и вообще будут ли доступны к списанию, неизвестно. Полагаю, что это введение граждан в заблуждение, и кто-то должен нести за это ответственность», — написала липчанка.
Как сообщили в управлении главного смотрителя города, если деньги были внесены через приложение «Горпарковки» или любые устройства ПАО Сбербанк, они зачислятся в обязательном порядке.
Добавим, что тестовый период, во время которого не надо платить за парковку, должен был продлиться до 1 ноября. Однако накануне мэрия сообщили о продлении этого периода в том случае, если система не будет готова к 1 ноября.
«Внесла деньги и теперь не могу их вернуть. Когда они зачислятся в приложение города и вообще будут ли доступны к списанию, неизвестно. Полагаю, что это введение граждан в заблуждение, и кто-то должен нести за это ответственность», — написала липчанка.
Как сообщили в управлении главного смотрителя города, если деньги были внесены через приложение «Горпарковки» или любые устройства ПАО Сбербанк, они зачислятся в обязательном порядке.
Добавим, что тестовый период, во время которого не надо платить за парковку, должен был продлиться до 1 ноября. Однако накануне мэрия сообщили о продлении этого периода в том случае, если система не будет готова к 1 ноября.
И такое бывало.
Нет
Всё заработпет
КузьмичЬ