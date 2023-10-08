В Липецк привезут часть пояса Пресвятой Богородицы

Ковчег со святыней выставят в кафедральном соборе

17 октября в Липецк привезут ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Православная святыня пробудет в Христорождественском соборе до 23 октября.



Как сообщили в липецкой митрополии, Согласно Церковному Преданию, Пояс был соткан из верблюжьей шерсти самой Пресвятой Девой. Богородица носила его в продолжение всей жизни, а после ее смерти реликвия была сохранена христианской общиной во утешение верующих.



В X веке Пояс был разделён на части, которые со временем оказалась в Болгарии, Грузии, Греции, Кипре, России.





