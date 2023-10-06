Липчанам начислили 2,5 миллиарда рублей налогов

В Липецкой области налоговики завершили расчет имущественных налогов физическим лицам по итогам 2022 отчетного года. Сумма транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц, исчисленная за 2022 год, составила 2 миллиарда 531 миллион рублей, что на 394 миллиона рублей или на 18,4% выше, чем годом ранее (2 миллиарда 137 миллионов рублей).

Так, жителям региона начислили 1 миллиард 110 миллионов рублей транспортного налога, что на 212 миллионов рублей или на 2% выше уровня предыдущего года (1 миллиард 88 миллионов рублей). Налоговую льготу предоставили 126 тысячам липчан на 373 миллиона рублей (за 2021 год льгота была у 123 тысяч человек, сумма составила 365 миллионов рублей). По налогу на имущество сумма исчисленного налога составила 1 миллиард 6 миллионов рублей, что на 424 миллиона рублей или на 73% выше, чем годом ранее (582 миллиона рублей). Количество налогоплательщиков, которым за 2022 отчетный год представлена налоговая льгота, составило 292 тысячи человек на общую сумму 161 миллион рублей (за 2021 год 307 тысяч человек, их льгота составила 154 миллиона рублей). По земельному налогу сумма исчисленного налога составила 415 миллионов рублей, что на 52 миллиона рублей, или на 11% меньше, чем год назад (467 миллионов рублей). Основной причиной снижения показателей является уменьшение кадастровой стоимости земельных участков в связи с проведением государственной кадастровой оценки земельных участков для налогового периода 2022 года. Налоговую льготу получили 210 тысяч человек на 72 миллиона рублей – годом ранее для 206 тысяч человек льготу исчислили на 77 миллионов рублей. Изменения показателей связаны с увеличением количества объектов налогообложения, применением беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот при межведомственном взаимодействии с уполномоченными органами, а также изменением кадастровой стоимости объектов недвижимости в связи с проведением государственной кадастровой оценки объектов недвижимого имущества для налогового периода 2022 года.