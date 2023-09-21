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65-летний липчанин обвиняется в повторной публикации экстремистских материалов

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#экстремизм
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65-летний липчанин обвиняется в повторной публикации экстремистских материалов

Дело о возбуждение ненависти, и унижение достоинства по признакам национальности СК направляет в суд. 

По данным следствия, житель Липецка, уже штрафованный в январе 2022 года за экстремистские проявления (ст. 20.3.1 КоАП РФ), разместил на личной странице в социальной сети текстовые сообщения экстремистского характера. 

«Осознавая противоправность своих действий, в мае и ноябре 2022 года он опубликовал от своего имени комментарии,направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам национальности и происхождения. Пользователи социальной сети имели возможность ознакомиться с экстремистскими текстами, так как доступ для их просмотра был предоставлен обвиняемым неограниченному кругу лиц, – говорится в сообщении следственного комитета», — говорится в сообщении следственного комитета.

Вину липчанин признал и написал явку с повинной. Санкция вменяемой ему статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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#экстремизм
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