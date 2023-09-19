Четыре сарая сгорели на одной улице

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Вечером 18 сентября в селе Завальное Усманского района на улице 50 лет Октября сгорели четыре деревянные надворные постройки общей площадью 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Уже ночью 19 сентября в деревне Колосовка Елецкого района огонь уничтожил 300 квадратных метров кровли неэксплуатируемого заброшенного строения.



Всего 18 сентября ГУ МЧС зарегистрировало 11 пожаров, из которых три — пал сухой травы, три — горение мусора на открытой площади, кроме того, вчера сгорел один пластиковый контейнер ТКО в Грязях на улице Загородной.