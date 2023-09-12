Происшествия

44 минуты назад

На улице Рудничной столкнулись «Кадиллак» и «девяносто девятая»

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#ДТП
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По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение очерёдности проезда.

Сегодня днём в Липецке на улице Рудничной столкнулись «девяносто девятая» и «Кадиллак».

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, авария обошлась без пострадавших, а причиной происшествия, по предварительным данным, стало нарушение очерёдности проезда.

По словам очевидцев, от удара при столкновении у «Кадиллака» сработали подушки безопасности.
416
#ДТП
2

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