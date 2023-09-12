Общество

35 минут назад

В Липецке возможны перебои со связью

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#сотовая связь
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В Липецке возможны перебои со связью

Правительство области объясняет их техническими мерами по повышению безопасности населения.

«По информации, поступившей от операторов сотовой связи, в настоящее время возможен неуверенный прием сигнала сотовой связи в некоторых районах Липецка. Помехи в работе сотовой связи связаны с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности населения.

Операторы сотовой связи и контрольные ведомства делают всё возможное, чтобы ситуация находилась под контролем и просят жителей города с пониманием отнестись к вынужденной мере», — такое сообщение распространило сегодня правительство области.

1 549
#сотовая связь
2

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