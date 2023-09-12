Общество
35 минут назад
В Липецке возможны перебои со связью
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Правительство области объясняет их техническими мерами по повышению безопасности населения.
«По информации, поступившей от операторов сотовой связи, в настоящее время возможен неуверенный прием сигнала сотовой связи в некоторых районах Липецка. Помехи в работе сотовой связи связаны с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности населения.
Операторы сотовой связи и контрольные ведомства делают всё возможное, чтобы ситуация находилась под контролем и просят жителей города с пониманием отнестись к вынужденной мере», — такое сообщение распространило сегодня правительство области.
Операторы сотовой связи и контрольные ведомства делают всё возможное, чтобы ситуация находилась под контролем и просят жителей города с пониманием отнестись к вынужденной мере», — такое сообщение распространило сегодня правительство области.
1 549
Павел