В Липецке возможны перебои со связью

Правительство области объясняет их техническими мерами по повышению безопасности населения.





«По информации, поступившей от операторов сотовой связи, в настоящее время возможен неуверенный прием сигнала сотовой связи в некоторых районах Липецка. Помехи в работе сотовой связи связаны с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности населения.



Операторы сотовой связи и контрольные ведомства делают всё возможное, чтобы ситуация находилась под контролем и просят жителей города с пониманием отнестись к вынужденной мере», — такое сообщение распространило сегодня правительство области.



